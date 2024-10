Atlético x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Com desfalques, Grêmio e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30, em partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Tricolor vem de vitória, na última rodada. Na 11ª posição, o clube tem 35 pontos e está a seis da zona de rebaixamento. Já o Galo empatou com o vitória na última rodada. Com 37 pontos, o time mineiro é o 10º colocado.

Onde assistir

A partida entre Atlético e Grêmio, aliás, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Atlético

O Galo sofre para apresentar um bom desempenho no Brasileirão e vem de um péssimo resultado no campeonato. Jogando em casa, o Atlético chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate do Vitória e contou com a sorte para evitar a virada.

Além disso, vai ter de lidar com desfalques importantes neste meio de semana. Oito jogadores não estão à disposição do técnico Gabriel Milito: Everson, suspenso, é baixa certa, assim como os lesionados Guilherme Arana, Bernard, Zaracho e Alisson. Alan Franco, Júnior Alonso e Eduardo Vargas, convocados, também estão fora.

Como chega o Grêmio

O Grêmio, por sua vez, disputa apenas o Brasileirão e tenta subir na tabela para disputar a Libertadores da próxima temporada. O Tricolor venceu o Fortaleza atuando em Porto Alegre e agora tenta vingar a derrota para o Atlético no primeiro turno. Assim como o adversário desta rodada, Renato Gaúcho tem muitos desfalques.

Soteldo e Villasanti, convocados para a Data Fifa, afinal, estão indisponíveis. Além deles, André Henrique, Gustavo Martins e Kannemann, por questões físicas, estão fora. João Pedro e Fábio, suspensos, também desfalcam o time. Por outro lado, este jogo marca o retorno do técnico Renato Gaúcho à beira do campo. Além do treinador, Marchesín e Monsalve retornam após suspensão.

ATLÉTICO x GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada (Jogo atrasado)

Data-Hora: 9/10/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Bruno Fuchs (Saravia), Lyanco, Rodrigo Battaglia, Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Igor Gomes (Palacios/Deyverson); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

GRÊMIO: Marchesín; Igor Serrote, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa (Ambos SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.