Paysandu x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, Paysandu e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Banpará Curuzu, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alviceleste ocupa a 16ª colocação na tabela, com 33 pontos. Enquanto isso, a Chape está duas posições acima, na 14ª, somando 34. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal aberto TV Brasil, do pay-per-view Premiere, além do Canal GOAT, no youtube.

Como chega o Paysandu

Com três derrotas nos últimos quatro jogos, o Papão da Curuzu é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento (16ª posição), com 33 pontos, e precisa vencer para não correr o risco de entrar na degola nesta rodada. O time conta com o fator casa para atingir esse objetivo.

Para a partida, o técnico Márcio Fernandes, não estará na beira do campo, já que foi expulso na derrota para o CRB. Assim, Marcinho comanda a equipe. Leandro Vilela e Quintana, com problemas físicos, seguem fora. Mas Nicolas retorna após cumprir suspensão.

Como chega a Chapecoense

A Chape está na 14ª colocação na tabela da Segundona, com 34 pontos, e quer seguir se afastando da zona de rebaixamento. Para isso, precisa voltar a vencer fora de casa, já que nos últimos dois jogos longe da Arena Condá, saiu derrotada.

Bruno Leonardo foi expulso na última rodada, portanto não está à disposição do técnico Gilmar Dal Pozzo. Além do volante, o zagueiro João Paulo também não entra em campo, pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, Thomás e Rafael Carvalheira cumpriram suspensão e estão de volta.

PAYSANDU X CHAPECOENSE

Série B-2024 – 31ª rodada

Data e horário: 09/10/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio da Curuzu – Belém (PA)

PAYSANDU: Matheus Nogueira, Bryan Borges, Carlão, Wanderson, Lucas Maia; Netinho, João Vieira, Robinho; Jean Dias, Benjamín Borasi e Nicolas. Técnico: Márcio Fernandes Júnior (auxiliar)

CHAPECOENSE: Léo Vieira, Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo, Walter Clar; Auremir, Tarik Boschetti, Marlone; Marcelinho, Italo e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

