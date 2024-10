Brasília recebe cerca de 7 mil atletas para 72ª edição dos JUBs

O sonho da nova safra de atletas do Brasil: as medalhas dos Jogos Universitários Brasileiros de Brasília - (crédito: Rodrigo Pertoti/Light Press/CBDU)

Até 19 de outubro, Brasília receberá cerca de 7 mil participantes para o principal evento do calendário esportivo acadêmico do país: os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Reunindo representantes de todas as unidades da Federação em 31 modalidades, além de convidados da China para o badminton, o torneio retorna para o Planalto Central pela terceira vez em quatro anos com a promessa de ser um passo para a formação da nova geração de estrelas olímpicas.

A 72ª edição dos Jogos será dividida em dois blocos. O primeiro, desta quarta-feira (9/10) até domingo (13/10), engloba atletismo, basquete, jiu-jitsu e os e-Sports, com jogos de League of Legends (LoL) e Free Fire. O segundo, até o dia 19, terá futsal, vôlei, handebol e outras modalidades tradicionais. Serão 13 espalhadas pela capital, com locais de prova no Centro de Convenções Internacional do Brasil (CICB), Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB), Ginásio do Cruzeiro e Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Todos os eventos contam com entrada gratuita.

Os JUBs despontam como o maior evento do desporto universitário da América Latina e são caminho para competições internacionais, como os Jogos Mundiais da Juventude. A judoca brasiliense Ketleyn Quadros, medalhista de bronze na Olimpíada Pequim-2008, e os velocistas Paulo André e Alison dos Santos, o Piu, desfilaram pelo evento de base. A largada inicial terá presença de medalhistas olímpicos para incentivar a garotada.

O brasiliense Caio Bonfim e o judoca William Lima, prata na marcha atlética e no judô dos Jogos de Paris-2024, respectivamente, serão porta-bandeiras na cerimônia de abertura, nesta quarta-feira (9/10), às 19h30, no CICB, no Setor de Clubes Sul. Daniel Xavier Mendes, bronze no revezamento de 50m livre das Paralimpíadas, Gabriel da Silva Santos (natação), Erik Cardoso e Felipe Bardi (ambos do atletismo) também marcarão presença.

Com relação aos atletas, os cerca de 7 mil participantes desembarcaram ontem na capital para iniciar os preparativos. “Esta edição, já histórica pela magnitude, terá um impacto significativo na economia da região, envolvendo 20 hotéis e promovendo o comércio e o turismo. Além disso, contaremos com a participação de um país convidado, a China, o que elevará a visibilidade de Brasília no cenário internacional”, disse o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral.

A presença internacional, inclusive, é restrita à disputa do badminton e também com a presença de quem tem experiência olímpica. A delegação chinesa conta com Gao Ling, ouro nas duplas mistas em Sydney-2000 e Atenas-2004, e Li Xuerui, campeã no simples feminino em Londres-2012 e prata nos mundiais de 2013 e 2014.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini