Dilema envolvendo Corinthians e Memphis Depay repercute na Europa

Na última segunda-feira (7), o Corinthians virou pauta nos jornais da Europa, pela situação que envolve o clube, sua patrocinadora, Esportes da Sorte, e Memphis Depay. Isso porque a empresa não está na lista do Governo Federal de bets autorizadas a operar no Brasil, porém a companhia é responsável por grande parte do salário milionário do jogador holandês.

A casa de apostas tem até a próxima quinta-feira (10) para regularizar sua situação com o Governo. Caso não consiga, não poderá seguir como parceira do clube paulista. Com isso, jornais da Europa não descartaram uma possível saída do holandês do Corinthians e repercutiram a situação.

Corinthians e Memphis nos portais europeus

O jornal espanhol Mundo Deportivo falou sobre a possibilidade de rescisão de contrato.

”Uma empresa que está prestes a falir, pois está sendo investigada por “atividade criminosa” pelo governo brasileiro. Neste momento impedem-na de continuar a exercer a sua atividade. Por isso, o Corinthians poderá ser obrigado a rescindir o contrato do atacante holandês”, diz a matéria.

Já o The Sun, portal inglês, enfatizou no título da matéria que o jogador pode sair após apenas um mês no clube.

“Depay, de 30 anos, assinou contrato de dois anos com o Corinthians, mas pode ver sua passagem pelo clube terminar 23 meses antes”, relata o veículo.

Em Portugal, a situação também foi compatilhada pelo jornal Record.

”A menos de uma semana para completar o seu primeiro mês ao serviço do Corinthians, veio a público a possibilidade de Depay poder ter de rescindir o seu contrato com o clube brasileiro por falta de verbas”, diz o texto.

Liberação para operar no Rio de Janeiro