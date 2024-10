Jogos Universitários Brasileiros voltam ao DF com 7 mil atletas na 72ª edição

O sonho da nova safra de atletas do Brasil: as medalhas dos Jogos Universitários Brasileiros de Brasília - (crédito: Rodrigo Pertoti/Light Press/CBDU)

Até 19 de outubro, Brasília receberá cerca de 7 mil participantes para o principal evento do calendário esportivo acadêmico do país: os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Reunindo representantes de todas as unidades da Federação em 31 modalidades, além de convidados da China para o badminton, o torneio retorna para o Planalto Central pela terceira vez em quatro anos com a promessa de ser um passo para a formação da nova geração de estrelas olímpicas.

A 72ª edição dos Jogos será dividida em dois blocos. O primeiro, de hoje a domingo, engloba atletismo, basquete, jiu-jitsu e os e-Sports, com jogos de League of Legends (LoL) e Free Fire. O segundo, de domingo até o dia 19, terá futsal, vôlei, handebol e outras modalidades tradicionais. Serão 13 espalhadas pela capital, com locais de prova no Centro de Convenções Internacional do Brasil (CICB), Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB), Ginásio do Cruzeiro e Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Todos os eventos contam com entrada gratuita.

Os JUBs despontam como o maior evento do desporto universitário da América Latina e são caminho para competições internacionais, como os Jogos Mundiais da Juventude. A judoca brasiliense Ketleyn Quadros, medalhista de bronze na Olimpíada Pequim-2008, e os velocistas Paulo André e Alison dos Santos, o Piu, desfilaram pelo evento de base. A largada inicial terá presença de medalhistas olímpicos para incentivar a garotada.

O brasiliense Caio Bonfim e o judoca William Lima, prata na marcha atlética e no judô dos Jogos de Paris-2024, respectivamente, serão porta-bandeiras na cerimônia de abertura, hoje, às 19h, no CICB, no Setor de Clubes Sul. Daniel Xavier Mendes, bronze no revezamento de 50m livre das Paralimpíadas, Gabriel da Silva Santos (natação), Erik Cardoso e Felipe Bardi (ambos do atletismo) também marcarão presença.

Com relação aos atletas, os cerca de 7 mil participantes desembarcaram ontem na capital para iniciar os preparativos. "Esta edição, já histórica pela magnitude, terá um impacto significativo na economia da região, envolvendo 20 hotéis e promovendo o comércio e o turismo. Além disso, contaremos com a participação de um país convidado, a China, o que elevará a visibilidade de Brasília no cenário internacional", disse o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral.

A presença internacional, inclusive, é restrita à disputa do badminton e também com a presença de quem tem experiência olímpica. A delegação chinesa conta com Gao Ling, ouro nas duplas mistas em Sydney-2000 e Atenas-2004, e Li Xuerui, campeã no simples feminino em Londres-2012 e prata nos mundiais de 2013 e 2014.

* Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini