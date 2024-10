Rei da América em 2006, chileno vira ‘Uber’ da família

Em 2006, um jogador chileno colocava fim ao reinado de Carlos Tévez no prêmio Rei da América. Matías Fernández, então atleta do Colo-Colo, ‘furou’ o tri do argentino e faturou o mais importante prêmio individual da América do Sul. Atualmente, o ex-jogador aproveita a sua aposentadoria como ‘Uber da família’.

Com passagens por clubes como Villareal (ESP), Sporting (POR), Fiorentina (ITA) e Milan (ITA), Fernández retornou ao continente sul-americano em 2019. Mas atuou por apenas mais dois anos, antes de pendurar a chuteira. De acordo com o chileno, sua função agora é dedicar seu tempo para a família.

“Me tornei pai o dia inteiro. Sou o Uber dos meus filhos, porque vou levá-los à escola, às atividades esportivas e, a mais velha, às festas. A Antonia (filha de 16 anos) faz voleibol e equitação, a Aylén (12 anos) faz patinação, é campeã nacional, e agora vamos acompanhá-la a uma prova em Geisingen, na Alemanha. E o Ángel (8 anos) joga futebol na escola do Colo-Colo. É destro, chuta forte, mas, como o pai, só quer se divertir, e não sei se será jogador”, disse um orgulhoso pai, em entrevista ao jornal chileno Lun.

Apesar de possuir o curso de treinador, Fernández não pretende exercer a função nos próximos anos. Atualmente, ele se dedica a Mati14, sua empresa que oferta atividades esportivas para jovens.

Matías Fernandez teve lesões e título importante pelo Chile

Enquanto jogador, Matías Fernández teve altos e baixos em sua carreira, principalmente devido às constantes lesões. Mesmo com os problemas físicos, ele foi um dos principais nomes da geração de ouro chilena, que conquistou o bi da Copa América (Fernández esteve presente no título de 2015, mas não foi convocado em 2016). Ele se aposentou em 2022, após passagem pelo chileno La Serena. “Se não cheguei a clubes como o Real Madrid, Barcelona, Juventus ou Manchester City foi porque fisicamente não conseguia. Eu podia jogar em um nível altíssimo em um domingo, mas não estaria no mesmo nível na quarta-feira seguinte”, afirmou. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.