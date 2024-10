Atlético x Sport, pelo Brasileiro de Aspirantes: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Sport entram em campo na tarde desta quarta-feira (9), em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Brasileiro Sub-23. O jogo, válido pelo Grupo A do campeonato de aspirantes, será às 16h (de Brasília), no Sesc Venda Nova. Sexto colocado, o Galo tem apenas um ponto contra dois do Leão, em quarto na tabela.

Onde assistir

O jogo entre mineiros e pernambucanos terá transmissão no Youtube da GaloTV.

Como chega o Atlético

O Galo mineiro chega para este confronto após empate por 1 a 1 com o Vitória, em Belo Horizonte. O jogo contra o Vasco, pela segunda rodada do torneio, foi adiado.

Como chega o Sport

O Rubro-Negro pernambucano iniciou a competição com empate por 1 a 1 com o Fortaleza. Na rodada seguinte, nova igualdade. Desta vez, contra o Fluminense, por 2 a 2.

ATLÉTICO x SPORT

Campeonato Brasileiro Sub-23 – 3ª rodada

Data/Horário: 9/10/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Sesc Venda Nova, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Robert; Vitor Gabriel, Rômulo, Renan e Júlio César (Maykon Kesley); Zé Phelipe, Vitinho (David Cauã) e Robert Santos (Iseppe); Caio Maia (Lócio), Ryan (João Rafael) e Louback (Lucas Daniel). Técnico: Guilherme Dalla Déa

Sport: Adriano; Orlando, Marcelo, Nassom e Adriel; Rafinha, Kayan, Lucas André e Dieguinho; Juan e Micael. Técnico: Thiago Larghi,

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes: Samuel Henrique Soares Silva e Erica Mara da Silva Lopes.

