STJD voltará a julgar pedido de anulação de Fluminense x São Paulo

Rio de Janeiro, Brasil - 01/09/2024 - Est..dio Maracan.. - .Fluminense enfrenta o S..o Paulo esta noite no Maracan.. pela 25.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Lucas Mercon)

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD) voltará a julgar o pedido do São Paulo para anulação do jogo contra o Fluminense, pela 25ª rodada do Brasileiro, nesta sexta-feira (11/10). O Tricolor paulista alega erro de direito do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que validou o primeiro gol do Flu na vitória por 2 a 0.

O caso iria a julgamento no último dia 26 de setembro, mas teve adiamento. Afinal, a auditora Antonieta da Silva Pinto defendeu o pedido de vista do caso e adiou a decisão. Antes disso, o relator do caso, Rodrigo Aiache, reconheceu que houve erro de direito pelo árbitro, mas considerou que ele era irrelevante para o resultado da partida.

Além disso, outros dois auditores votaram em contrário ao recebimento da ação, visto que o São Paulo protocolou a ação fora do prazo de 48 horas previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O São Paulo fez o pedido de impugnação da partida, argumentando que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro de direito ao validar o gol de Kauã Elias, que abriu o placar na vitória do time carioca por 2 a 0 no Maracanã.

Na ocasião, Zanovelli deu vantagem ao Tricolor após uma falta de Calleri em Thiago Santos, mas, na sequência, ignorou que o zagueiro Thiago Silva tocou com a mão na bola. O atleta achou que era infração e cobrou a falta. Logo em seguida, Kauã Elias fez o primeiro gol.

Árbitro foi suspenso

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli recebeu suspensão de 15 dias por causa do lance. Em depoimento na última quinta-feira, Zanovelli afirmou que houve falha de comunicação, e não da regra. Ele, aliás, salientou que pelo calor do jogo errou ao falar com o VAR.

“Não houve falha (da regra), mas eu poderia ter melhorado minha comunicação, ela é para todos. Eu deveria ter dito: “Eu autorizei”. Teve falha de comunicação. Às vezes a gente está correndo, tem a adrenalina, a palavra pode faltar. Mas eu não poderia deixar de correr com o que é justo. O senso de Justiça eu não poderia negar”, disse o árbitro do jogo.

Faíscas de presidentes

O processo já rendeu troca de críticas entre Fluminense e São Paulo. O dirigente paulista, Julio Casares, disse que “teve time que subiu passando por cima da regra”. Ele fez referência ao fato de o Fluminense chegar à Série A com a disputa da Copa João Havelange de 2000 após vencer a Série C em 1999. Mário, por sua vez, rebateu citando o caso Sandro Hiroshi, que culminou em perda de pontos para o São Paulo devido à adulteração da data de nascimento do atacante, em 1999.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.