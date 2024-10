Presidente do Atlético-GO admite rebaixamento: ‘Não adianta iludir’

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, já “jogou a toalha” e afirmar que o Dragão já está rebaixado para Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (8), o dirigente disse que já iniciou o planejamento para 2025. Atualmente, o time goianiense está na lanterna da Série A, a nove pontos de deixar o Z4.

“O Atlético-GO já começou 2025. O Atlético-GO já caiu. Não adianta iludir. Eu vivo intensamente esse clube e sei que nada deu certo ou funcionou nessa Série A. O time foi caindo de produção e em nenhum momento trouxe real esperança de conseguir superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos”, avaliou o presidente.

“Eu amo esse clube, não vou deixar o clube em momento nenhum definhar. Por mim o campeonato terminaria amanhã, ou hoje. É um campeonato muito desgastante para nós. Temos um grupo de jogadores com um perfil muito parecido, falta de lideranças, falta de coragem para enfrentar as adversidades”, completou.

Apesar da má fase, com uma vitória nas últimas cinco partidas, Adson, aliás, deu a entender que permanecerá com Humberto Louzer para 2025.

“Já pensando em 2025, vamos priorizar jogadores que tenham contrato com o clube. Para ver se realmente têm condição de permanecer no Atlético-GO. Jogador com perfil de jogo apoiado, cadenciado, não é nosso perfil. Foi um grande erro buscar jogador com perfil de cadência e jogo apoiado. Essa não é a característica do Atlético-GO”, finalizou Adson.

Reta final

Ainda que mantenha o foco em 2025, o Atlético-GO, afinal, ainda tem jogos que podem definir a situação de vários clubes na Série A. O Dragão, aliás, enfrenta Palmeiras e Fortaleza, que brigam pelo título brasileiro; Bahia, Atlético, Grêmio e Vasco, que sonham com vaga na Libertadores; e RB Bragantino, Athletico-PR e Cuiabá, que lutam contra o Z4.

