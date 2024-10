Presidente do Sport assume chefia da delegação brasileira para jogos das Eliminatórias

O presidente do Sport, Yuri Romão, se apresentou, nesta terça-feira, como o chefe da delegação brasileira para os dois próximos jogos da Seleção nas Eliminatórias. Ele foi recebido pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e se encontrou com os jogadores e integrantes da comissão no final da manhã. De tarde, Romão acompanhou o treino na Academia de Futebol do Palmeiras.

“O orgulho é muito grande servir a Seleção Brasileira. Chego no dia, coincidentemente, em que se comemora, um dia emblemático, o Dia do Nordestino. Isso também tem uma simbologia muito grande”, afirmou Yuri Romão.

O presidente rubro-negro se torna o segundo dirigente de um clube do Nordeste a ocupar a função de chefiar a delegação brasileira. O primeiro foi Marcelo Paz, então presidente do Fortaleza, em 2022, pouco antes da disputa da última Copa do Mundo.

Romão acompanhará os treinos e representará a CBF em eventos com dirigentes das duas Seleções adversárias.

Na quinta-feira (10), a Seleção enfrenta o Chile, em Santiago. Em seguida, na próxima terça (15), a Seleção joagará contra o Peru, em Brasília, no Mané Garrincha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.