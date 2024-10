Santos x Olímpia: pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (9), o Santos terá um compromisso bastante complicado contra o Olímpia, do Paraguai. O jogo valerá pela terceira rodada da Libertadores feminina e será no Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, sede única da competição.

Onde assistir:

SporTV, BandSports, Caze TV, Canal Goat e Pluto TV. Todos irão transmitir o duelo.

Como chega o Olímpia

O time paraguaio faz uma boa campanha na competição e também na temporada, acumulando 20 vitórias e 4 empates por 24 jogos neste ano. O Olímpia soma duas vitórias nas primeiras rodadas da Libertadores e quer manter 100% de aproveitamento.

Como chega o Santos

As mulheres da Vila também têm 100% de aproveitamento, vencendo o Colo Colo, do Chile, pelo placar de 1 a 0, e aplicando uma goleada de 5 a 0 no Always Ready. Carol Baiana é a esperança de gols do Peixe para sair vitorioso diante do time paraguaio.

SANTOS X OLÍMPIA

Libertadores Feminina 2024 – 3ª rodada – Grupo B

Data e horário: 09/10/2024, 20H (de Brasília)

Local: Estádio Arsenio Erico – Assunção, Paraguai

SANTOS: Karen Xavier; Leidi, Camila, Day Silva e Larissa Amaral; Nath Pitbull, Suzane Pires e Karla Alves; Ketlen, Thaisinha e Carol Baiana.Técnico: Caio Couto.

OLÍMPIA: Gloria Saleb; Stephanie Lacoste, Camila Barbosa e Tania Riso; Angie Salazar, Vanessa Arce e Danna Garcete; Agustina Varela, Amada Peralta e Griselda Garay; Yanina González. Técnico: Ariel Rivaldi.

