Leila Pereira presenteia Dorival Jr e Ednaldo com camisas do Palmeiras

A Seleção Brasileira está treinando no CT do Palmeiras visando os jogos das Eliminatórias contra o Chile e o Peru, válidos para a Copa do Mundo de 2026. Contudo, quem aproveitou a presença da equipe amarelinha foi a presidente do Verdão, Leila Pereira.

Aliás, a mandatária presenteou o técnico Dorival Jr. com uma camisa do Palmeiras nesta terça-feira (8) e postou nas redes sociais. O presidente da CBF, Ednaldo Pereira, também foi presenteado. Leila fez os registros em suas redes sociais e deixou um recado.

“Com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A nossa Academia de Futebol estará sempre de portas abertas para a Seleção Brasileira!”, escreveu Leila Pereira.

Essa espécie de indireta é fundamental, afinal, o Palmeiras se aproveitou da briga recente entre o Corinthians e a CBF. A relação entre a diretoria do time alvinegro e a federação passa por um momento de conflitos. O clube critica as atuações da arbitragem no Brasileirão e discorda da mudança de data do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Todavia, é a primeira vez em três anos que a Seleção Brasileira utiliza as instalações do Palmeiras. A última vez ocorreu em 2021, durante a preparação para o Mundial do Catar.

Palmeiras enfrentará o Juventude dia 20

Com 57 pontos, o Palmeiras ocupa a segunda colocação. Na próxima rodada, enfrentará o Juventude no Alfredo Jaconi, em jogo marcado para o dia 20.

