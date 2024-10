Botafogo vive céu de brigadeiro durante a Data-Fifa

Reza o ditado que, contra os fatos, não há argumentos. Assim caminha o Botafogo de 2024, a grande equipe do futebol brasileiro. Passa por cima de adversários encardidos, supera as ciladas do calendário nacional, solidifica sua fortaleza em duas frentes e pavimenta, até o momento, campanhas inquestionáveis, sem asteriscos ou conjunções adversativas. Neste contexto, o Alvinegro iniciou a Data-Fifa em paz e, agora, aguarda o reencontro com a torcida. Desta vez, no Maracanã, na condição de mandante, contra o Criciúma, em seu céu de brigadeiro.

Qualquer torcedor do Botafogo, em abril, antes da primeira rodada do Brasileirão, assinaria um empate com o Paranaense, na Ligga Arena, no encontro deste mês. O Glorioso foi lá, ganhou e encerrou um dos inúmeros tabus que pareciam intermináveis. Não vencia o Furacão, naquele campo hostil, há 18 anos.

Antes, na capital paulista, havia logrado outras marcas importantes nesta trajetória. Venceu o Corinthians, pela primeira vez, em Itaquera. Tirou Palmeiras e São Paulo da Copa Libertadores, encerrando, contra o segundo time, o histórico de dez anos sem passar de fase quando não triunfava, em casa, na ida. Após 51 anos, está nas semifinais do principal torneio do continente sul-americano.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro e rumo ao tricampeonato nacional, o Botafogo ultrapassou, pela primeira vez, o número de pontos do fatídico 2023 (60 a 59). Aliás, mais quatro pontinhos, alcança, bem cedo, sua maior pontuação na era dos pontos corridos (desde 2003).

Botafogo x Real Madrid

Como se não bastassem todos estes predicados favoráveis, o Botafogo ainda montou um elenco de dar inveja. Como consequência, emplacou sete jogadores em quatro países diferentes e superou, quem diria, o Real Madrid em clubes que mais cederam jogadores a seleções nesta Data-Fifa. A saber! O goleiro Gatito (Paraguai), o zagueiro Bastos (Angola), lateral-esquerdo Telles (Brasil), o meia Almada (Argentina), os atacantes Savarino (Venezuela) e Luiz Henrique (Brasil), além do centroavante Jesus (Brasil).

“Faltou levar o melhor goleiro do campeonato também (John)”, alertou Artur Jorge, sobre os convocados do técnico Dorival Júnior, do Brasil, para os duelos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Para retornar à rotina com a mesma pegada, o Botafogo estará ainda mais forte quando retomar os trabalhos, no próximo domingo (13). Afinal, recuperou jogadores antes do previsto. Desse modo, em breve, o técnico bracarense poderá contar novamente com o atacante Júnior Santos, o lateral-esquerdo Cuiabano e o meia Eduardo.

“O trabalho foi ter uma equipe competitiva, intensa, mas também mentalmente preparada para enfrentar desafios. Não há jogos fáceis. Demonstramos nosso caráter, é um sinal de força mental, da experiência de grande parte dos jogadores. Sabemos para que jogamos, o que jogamos, e é sempre muito importante ter equilíbrio mental para estarmos predispostos a tudo que virá até o fim da temporada”, pregou o técnico Artur Jorge.

