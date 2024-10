Seleção chega a 30 jogadores do Brasileirão convocados após Copa do Qatar

“A Seleção jogou muito fora do Brasil quando poderia ter jogado mais aqui. Poderia ter usado também mais jogadores do Brasileirão”. A frase acima é de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, um mês após a queda do escrete Canarinho diante da Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Menos de dois anos depois, esta é a atual realidade. Afinal, muitos jogadores nacionais começaram a frequentar mais vezes a Seleção Brasileira após o último Mundial.

Desde que Tite deixou o comando, 30 jogadores que atuam no Brasileirão vestiram a Amarelinha. Aliás, 19 deles apenas com o técnico Dorival Júnior. No grupo que treina nesta semana no CT do Palmeiras, em São Paulo, são seis: Weverton (Palmeiras), Fabrício Bruno e Gerson (Flamengo), Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus (Botafogo).

Aliás, o time que mais serviu jogadores para a Seleção Brasileira neste período foi o Palmeiras, com seis atletas, seguido pelo Botafogo com cinco e o Flamengo com quatro. Contudo, Dorival Júnior garantiu após a última convocação, que não existe uma predileção por alguma liga no mundo.

“Estamos observando todo e qualquer atleta, independentemente do continente que esteja. Ele pode chegar, ter uma sequência e será avaliado a todo instante e momento. Estamos tentando ser o mais assertivo possível na definição de nomes”, disse Dorival.

Assim, o Brasil segue trabalhando no CT do Palmeiras até esta quarta (09/10), quando à tarde embarca para Santiago. Afinal, na quinta (10/10), às 21h, enfrenta o Chile, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Confira todos os convocados no pós-Copa que atuam no Brasileirão

Palmeiras (Weverton, Murilo, Veiga, Rony, Estevão e Endrick)

Botafogo (Perri, Adryelson, Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles)

Flamengo (Fabrício, Gerson, Ayrton e Pedro)

São Paulo (Rafael, Lucas e Pablo Maia)

Athletico (Bento, Mycael e Vitor Roque)

Fluminense (Nino e André)

Atlético-MG (Arana e Paulinho)

Vasco (Léo Jardim e Andrey)

Cruzeiro (William)

América-MG (Arthur)

Corinthians (Yuri Alberto)

