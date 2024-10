Ex-presidente desiste de concorrer às eleições no Flamengo e anuncia apoio a ‘Chapa Unifla’

A Chapa “Nação sem Fronteiras” retirou a candidatura de Delair Dumbrosck à presidência do Flamengo. A decisão, segundo comunicado oficial, ocorreu após ”uma análise detalhada do cenário político do clube” e em apoio a Rodrigo Dunshee – que concorre pela situação. A Chapa Unifla recebeu o respaldo com valia e notoriedade.

Além de Rodrigo Dunshee de Abranches, líder da Chapa Unifla, que representa a situação, restam outros quatro candidatos na corrida presidencial. São eles: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos, Pedro Paulo e Wallim Vasconcellos.

O Flamengo conhecerá o próximo presidente para o triênio 2025/2026/2027 no dia 9 de dezembro. Marcada para segunda-feira, a eleição acontecerá de 8h às 21h, na Gávea, sede do clube, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Chapa “Nação sem Fronteiras”

“Informamos que a chapa de Delair Dumbrosck decidiu retirar sua candidatura à eleição do Flamengo, optando por apoiar a chapa UniFla, liderada por Rodrigo Dunshee de Abranches e Marcos Bodin.

Essa decisão foi tomada após uma análise detalhada do cenário político do clube e do Programa de Governo da chapa UniFla. Acreditamos que as propostas estão em plena sintonia com nossos objetivos e com os interesses dos sócios e da torcida rubro-negra.

Reconhecemos a qualidade e a solidez das propostas, alinhadas com o que entendemos ser o melhor caminho para o clube, demonstrando um profundo conhecimento das necessidades do Flamengo, além de traçar um caminho promissor para o nosso futuro. Em especial, destacamos a manutenção dos processos e profissionais que vêm construindo uma instituição estruturada, organizada, profissional e forte financeiramente. Além disso, tivemos o compromisso com aquilo tudo que consideramos crucial para o nosso sucesso nos próximos anos.

Importante ressaltar que nos colocamos à disposição para colaborar. Temos convicção de que a soma de forças e de diferentes ideias e experiências serão fundamentais para o desenvolvimento do clube. Não obstante, os próximos anos contemplarão um projeto especial que é a construção do nosso estádio. Somente com a união de todos e a colaboração entre as diferentes forças políticas do Flamengo será possível tirar o nosso sonho do papel. Acreditamos, defendemos e atuaremos para agregar ainda mais neste processo.

Agradecemos aos nossos apoiadores, sócios e torcedores pelo suporte durante a campanha. A retirada da candidatura reflete nossa prioridade pelo bem do Flamengo. Convidamos todos a se unirem em torno do projeto da chapa UniFla para garantir o sucesso do nosso clube”.

Nota oficial: Chapa Unifla

“A Chapa UNIFLA recebeu uma importante notícia na noite desta terça-feira (8). Após inscrever sua candidatura para a presidência do Clube de Regatas Flamengo, Delair Dumbrosck decidiu se retirar da disputa para apoiar o grupo liderado por Rodrigo Dunshee e Marcos Bodin na corrida eleitoral.

Segundo Delair Dumbrosck, essa decisão foi tomada “após uma análise detalhada do cenário político do clube e do Programa de Governo da Chapa UNIFLA”. Em sua declaração oficial de apoio, ele ainda destacou ‘especialmente a continuidade dos processos e profissionais que têm fortalecido o clube, tornando-o uma instituição organizada, profissional, multicampeã e financeiramente sólida’.

Alinhada com o compromisso de construir coletivamente um Flamengo cada vez mais forte, a Chapa UNIFLA recebe de braços abertos e com responsabilidade o movimento de Delair Dumbrosck e seus apoiadores. Agradecemos muito o apoio e juntos vamos seguir com o Flamengo campeão em todas as áreas: administrativa, financeira, patrimonial e esportiva”.

Eleições no Flamengo

As chapas neste ano receberam números ao invés de cores, como ocorreu nas últimas eleições no clube. Contudo, a comissão eleitoral ainda precisa averiguar se não há irregularidades nas inscrições para, então, homologá-las até o dia 10 de novembro.