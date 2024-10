Diretor do Botafogo: "Nosso objetivo não é ser time de uma temporada"

Diretor de futebol do Botafogo, Pedro Martins avisou que o Glorioso chegou para ficar. Em 2024, o Alvinegro está na semifinal da Libertadores e na liderança desta edição do Campeonato Brasileiro. Mas a meta, segundo o dirigente, é ir muito além da boa campanha nesta temporada.

“Nosso objetivo não é ser uma equipe de uma temporada, é ser um clube que mudou de status. E esse é, portanto, o novo Botafogo que está aí”, iniciou Martins, em entrevista à Cazé TV.

No Glorioso, o sarrafo, durante a era SAF, subiu rápido, contextualiza Martins.

“Nosso nível de exigência está lá em cima, porque só assim a gente vai conseguir conquistar algo. E, se não conquistar em 2024, saibam que nós temos um dono, um grupo que vai continuar puxando para cima, que vai continuar fazendo, então, com que o Botafogo continue evoluindo para ficar na prateleira de cima do futebol brasileiro”, emendou.

‘Botafogo não ganhou nada’, lembra Martins

O Botafogo não ganha um título de expressão há 29 anos. Em 1995, levou o Brasileirão e parou no tempo. Agora, tem a chance de interromper o jejum. Porém, Martins coloca os pés sobre o chão. E avisa que o Mais Tradicional “não pode baixar a guarda”.

“É um clube que continua crescendo, aprendendo e evoluindo. O Botafogo não teve eleição, é o mesmo dono, é uma estrutura que estava aqui no ano passado e que aprendeu muito com todos os episódios que aconteceram. Outro ponto que eu acho que é inegável a gente trazer à mesa é que é um grupo que está trabalhando muito. Temos uma comissão técnica que é extremamente competente e a gente sabe que, para ganhar títulos no Brasil, na América do Sul, você não pode baixar a guarda. O Botafogo não ganhou nada até agora”, lembrou.

Martins está no Botafogo desde o fim de julho deste ano. Ele ocupa o cargo que era de André Mazzuco, que saiu no início de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.