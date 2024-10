Seleção realiza último treino em São Paulo e Dorival confirma escalação

A Seleção Brasileira realizou na manhã desta quarta-feira (9/10), seu último treino na Academia de Futebol, CT do Palmeiras. Nesta quinta (10/10), o Brasil encara o Chile, em Santiago, às 21h, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O técnico Dorival Júnior, aliás, revelou o time que deve começar o embate em território chileno.

O Brasil terá mudanças comparado ao seu último embate, contra o Paraguai, também pelas Eliminatórias. Começando no sistema defensivo, Ederson herdará o lugar de Ederson no gol. Já na lateral-esquerda, Dorival confirmou em coletiva nesta quarta que Abner será o titular, substituindo Guilherme Arana, cortado por lesão.

Já no meio de campo, Bruno Guimarães foi para o banco de reservas e Lucas Paquetá acabou sendo mais recuado para atuar como um segundo volante. Aliás, o meio-campista responsável pela armação será Raphinha, função que vem realizando no Barcelona. Por fim, Igor Jesus será o centroavante do Brasil, ganhando a disputa com Endrick.

Assim, o Brasil terá contra o Chile: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus

A programação da Seleção Brasileira

Agora, a Seleção Brasileira viaja para Santiago ainda nesta quarta-feira, onde vai encara o Chile no dia seguinte. Posteriormente, a Canarinho recebe o Peru, em Brasília, no dia 15 de outubro. O Brasil ocupa o quinto lugar, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina e apenas à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para o Mundial.

