Justiça determina bloqueio de quase R$ 30 milhões do Corinthians por dívida com agente de Cássio

A Justiça de São Paulo determinou, em setembro, o bloqueio de R$ 28 milhões dos cofres do Corinthians relacionados aos débitos com o empresário Carlos Leite. O agente representa o lateral Fagner e o goleiro Cássio, atualmente no Cruzeiro, e cobra dívidas referentes aos processos de renovação dos atletas com o clube paulista.

A ordem da Justiça ocorreu no mês passado, mas só se tornou pública nesta semana após a ferramenta do Judiciário – “teimosinha” – completar os 30 dias. Apesar de ter acesso à determinação, o ‘UOL Esporte esclarece que ainda não há informação oficial sobre o valor total bloqueado.

Parte da dívida do clube com Carlos Leite tem relação direta com as renovações de Fagner e Cássio. O goleiro, contudo, transferiu-se ao Cruzeiro neste ano após 12 temporadas no Corinthians.

Caixa Econômica pede liminar

O banco entrou com um pedido de liminar para conseguir a liberação de quase R$ 9 milhões bloqueados de uma conta do Corinthians. A Caixa Econômica solicitou sigilo absoluto no processo, enquanto o Corinthians, ainda segundo informações, também entrou na ação para conseguir o desbloqueio.

Seguindo alegação do estado, o bloqueio atingiu uma conta cedida fiduciariamente à Caixa Econômica. Portanto, sendo assim, não poderia estar no alvo de constrição. Tal ativo refere-se ao pagamento do financiamento da construção da Néo Química Arena, estádio do Corinthians, para Copa do Mundo 2014.

Ação contra o Corinthians

Carlos Leite alega que firmou um instrumento de confissão de dívida com o Corinthians para repactuar o pagamento de contratos de intermediação. A assinatura do contrato ocorreu às vésperas da troca de diretoria, após o período eleitoral. O empresário acionou à Justiça contra o Alvinegro por meio da RC Consultoria & Assessoria Esportiva – empresa que é sócio.

