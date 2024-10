São Paulo tem queda de rendimento e aproveitamento recente baixo

A temporada de 2024 do São Paulo não foi aquela que o torcedor projetava. Eliminado das copas, o Tricolor tem apenas o Campeonato para disputar até o final do ano. Contudo, longe dos líderes, o que resta para a equipe é brigar por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. Mas, se depender do desempenho nas últimas partidas, o objetivo pode não ser alcançado.

Afinal, nos últimos dez jogos, o São Paulo venceu apenas três, perdeu quatro e empatou outros três. Os triunfos foram sobre o Vitória, Cruzeiro e Corinthians, todos pelo Campeonato Brasileiro. As derrotas vieram contra Atlético-MG, Fluminense, Internacional e, mais recentemente, Cuiabá.

Neste meio tempo, o São Paulo também acabou eliminado na Copa do Brasil, para o Atlético-MG, e para o Botafogo, na Libertadores. No Brasileirão, o Tricolor ocupa o quinto lugar com 47 pontos, viu o Flamengo abrir quatro unidades de vantagem em busca de uma vaga no G-4 e ainda observou outros concorrentes se aproximar.

O Internacional, por exemplo, é o sexto, com um ponto a menos que o São Paulo e uma partida por disputar. A distância para o oitavo colocado Cruzeiro é de apenas quatro pontos na tabela. Assim, fica nítido que a briga por uma vaga na próxima Libertadores será até a última rodada.

Próximo compromisso do São Paulo

O Tricolor volta a campo após a data Fifa, quando encara o Vasco, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o embate acontece às 21h45, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

