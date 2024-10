João Schmidt diz entender cobranças, mas defende trabalho no Santos: ‘No mesmo barco’

Santos perdeu a chance de assumir a liderança da Série B do Brasileirão - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Após o revés para o Goiás, João Schmidt defendeu o trabalho do técnico Fábio Carille e disse entender as cobranças da torcida na Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores criticaram o comandante na última segunda-feira (7), que perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, nesta reta final.

“Eu acho que é um grupo. Todo mundo está no mesmo barco. Entendo que todo mundo quer que a gente ganhe de goleada sempre. O Santos exige muito isso. Mas sabemos que não é um campeonato fácil. Não é fácil jogar uma Série B. Os resultados vieram até agora. Chegamos na final do Paulista, estamos brigando na parte de cima da tabela. Os resultados falam por si só. Claro que, como grupo, nós queremos mais, nos exigimos. Mas os resultados estão vindo”, disse o atleta.

Por fim, vale lembrar que ele não ficava fora da equipe desde a 14ª rodada, quando também cumpriu suspensão por acúmulo de cartões na vitória sobre o Ceará. "Difícil ficar fora de um jogo decisivo como esse. Fui um pouco infeliz ali. Não sei se merecia o cartão amarelo. Acho que peguei na bola antes. Mas agora é levantar a cabeça e seguir brigando pelo primeiro lugar", concluiu.