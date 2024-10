ESPN e Disney+ exibem mais de 40 jogos entre torneios europeus e asiáticos em Data-Fifa; veja lista

Os canais ESPN e do streaming Disney+ estão apostando suas fichas nos jogos da UEFA Nations League, Liga das Nações da Europa, para suprir a ausência das principais ligas de clubes nesta semana. O duelo entre Itália e Bélgica, nesta quinta-feira (10), figura como principal destaque das transmissões.

Além da exibição da UEFA Nations League, os canais ESPN também transmitirão os confrontos das Eliminatórias Asiáticas para Copa do Mundo 2026. O duelo entre Jordânia e Coreia do Sul abre a programação na emissora, a partir das 11h desta quinta-feira (10), e logo depois, às 15h, a partida entre Arábia Saudita e Japão encerra a transmissão do dia.

O Disney+ possui exclusividade na transmissão do duelo desta quinta-feira entre Itália e Bélgica, às 15h45, pela terceira rodada da Nations League. A exibição do confronto entre Israel e França, no mesmo dia e horário, também ficará apenas com o streaming.

Exclusivos no Disney+

Além dos mencionados, outros quatro confrontos também terão exclusividade do Disney+ – todos com transmissão às 15h45. O duelo entre Bósnia e Alemanha abre e fecha a transmissão do streaming na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro.

Quinta-feira, dia 10

• Itália x Bélgica (15h45)

• Israel x França (15h45)

Sexta-feira, dia 11

• Bósnia x Alemanha (15h45)

Sábado, dia 12

• Polônia e Portugal (15h45)

Segunda-feira, dia 14

• Alemanha x Holanda (15h45)

Terça-feira, dia 15

• Espanha x Sérvia (15h45)

O streaming dividirá sua programação entre a transmissão dos jogos europeus e das Eliminatórias Asiáticas – assim como os canais ESPN. O Disney+ terá exclusividade em pelo menos duas partidas do torneio continental.

Nesta quinta-feira (10), por exemplo, o Disney+ passará dois jogos asiáticos com exclusividade. São eles: Austrália x China (06h10) e Uzbequistão x Irã (11h).

Canais ESPN

Assim como o streaming, os canais ESPN também transmitirão algumas partidas da Liga das Nações nos próximos dias. Nesta quinta-feira (10), o canal exibirá o confronto entre Noruega e Eslovênia nesta quinta-feira (10), às 15h45.

• Noruega x Eslovênia: quinta-feira, às 11h

• Ucrânia x Geórgia: sexta-feira, às 15h45

• Sérvia x Suíça: sábado, às 15h45

Eliminatórias Asiáticas

Quinta-feira, dia 10

• Jordânia x Coreia do Sul (11h)

• Arábia Saudita x Japão (15h)

Terça-feira, dia 15

• Japão x Austrália (7h30)

• Irã x Catar (13h)

Lista completa Nations League

10/out 15:45 UEFA Nations League: Israel x França – Disney+ Prod

10/out 15:45 UEFA Nations League: Itália x Bélgica – Disney+ Prod

10/out 15:45 UEFA Nations League: Austria x Cazaquistão – Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Finlandia x Irlanda – Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Noruega x Eslovenia – ESPN/Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Ilhas Faroe x Armenia – Disney+

10/out 15:45 UEFA Nations League: Gibraltar x San Marino – Disney+

11/out 15:45 UEFA Nations League: Bósnia x Alemanha – Disney+ Prod

11/out 15:45 UEFA Nations League: Rep Tcheca x Albania – ESPN 4/Disney+

11/out 15:45 UEFA Nations League: Turquia x Montenegro – Disney+

11/out 15:45 UEFA Nations League: Ucrânia x Georgia – ESPN/Disney+

12/out 13:00 UEFA Nations League: Bulgaria x Luxemburgo – ESPN/Disney+

12/out 15:45 UEFA Nations League: Polônia x Portugal – Disney+ Prod

12/out 15:45 UEFA Nations League: Sérvia x Suíça – ESPN/Disney+

12/out 15:45 UEFA Nations League: Belarus x Irlanda do Norte – Disney+

12/out 15:45 UEFA Nations League: Chipre x Romenia – Disney+

13/out 10:00 UEFA Nations League: Cazaquistão x Eslovenia – ESPN 4/Disney+

13/out 13:00 UEFA Nations League: Armenia x Macedonia do Norte – ESPN/Disney+

13/out 13:00 UEFA Nations League: Liechtenstein x Gibraltar – Disney+

13/out 13:00 UEFA Nations League: Malta x Moldova – Disney+

13/out 15:45 UEFA Nations League: Austria x Noruega – ESPN/Disney+

13/out 15:45 UEFA Nations League: Ilhas Faroe x Letônia – Disney+

14/out 13:00 UEFA Nations League: Georgia x Albania – ESPN 4/Disney+

14/out 15:45 UEFA Nations League: Bósnia x Hungria – ESPN 4/Disney+

14/out 15:45 UEFA Nations League: Alemanha x Holanda – Disney+ Prod

14/out 15:45 UEFA Nations League: Islândia x Turquia – Disney+

14/out 15:45 UEFA Nations League: Ucrânia x Rep. Tcheca – ESPN/Disney+

14/out 15:45 UEFA Nations League: Estonia x Suécia – Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Espanha x Sérvia – Disney+ Prod

15/out 15:45 UEFA Nations League: Suíça x Dinamarca – ESPN/Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Belarus x Luxemburgo – Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Kosovo x Chipre – Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Lituânia x Romenia – Disney+

15/out 15:45 UEFA Nations League: Irlanda do Norte x Bulgaria – Disney+

Eliminatórias Asiáticas

10/out 06:10 Elim. Asiáticas: Australia x China – Disney+

10/out 15:00 Elim. Asiáticas: Arábia Saudita x Japão – ESPN 4/Disney+

15/out 07:35 Elim. Asiáticas: Japão x Austrália – ESPN 4/Disney+

15/out 15:00 Elim. Asiáticas: Arábia Saudita x Bahrein – Disney+

