Amiga explica erro de Photoshop em publicação de Neymar

A mais recente publicação de Neymar ao lado dos amigos causou um alvoroço nas redes sociais por um erro de Photoshop. Isso porque Paula Akkari, uma de suas colegas, aparece com uma espécie de ‘mão imaginária’ em uma das fotos e gerou um reboliço nos comentários do post. A moça levou a repercussão na boa ao responder um dos seguidores com leveza.

Um seguidor estranhou a marca no corpo de Paula e questionou a razão de aparecer aquilo na foto. Akkari respondeu com emojis de riso: “Minha própria mão, mas alguma coisa que a fotógrafa fez na edição. Sei lá”, escreveu no comentário.

“Pera aí, tem uma mão ali na barriga dela ou eu estou vendo coisa?”, questionou outro seguidor. O comentário em questão recebeu mais de seis mil curtidas.

Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Neymar curte folga

Ainda em fase de recuperação da lesão mais grave de sua carreira, Neymar aproveitou o período da Data-Fifa para curtir ao lado da família e de amigos. O passeio no The Red Sea Project, na Arábia Saudita, resultou no carrossel de fotos no feed do Instagram do astro.

“Family time”, escreveu o jogador na legenda da publicação.

O local se tornou um dos favoritos de Neymar desde a transferência para o Al-Hilal. Não à toa, o atleta escolheu o lugar para celebrar o primeiro ano de vida de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, no último domingo (6).

Davi Lucca e Mavie abrem a publicação com uma foto em que estão usando roupas combinadas e que conquistou o coração dos seguidores. O primogênito, aliás, também estava acompanhado de sua mãe, Carol Dantas, no passeio. Além do trio, Neymar também estava acompanhado de Bruna Biancardi e outros casais de amigos.

