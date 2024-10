Candidato à presidência do Flamengo rebate ataques de conselheiro do clube

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, rebateu os ataques ofensivos de José Carlos Peruano, conselheiro do Flamengo. Em áudios vazados na internet, Peruano fez uma série de ataques homofóbicos ao candidato à presidência do clube carioca, além de proferir críticas ao Zico. Na tarde desta quarta-feira (9), Bap classificou a atitude como imperdoável e inaceitável.

“As agressões inaceitáveis ao nosso ídolo maior, Zico, e as falas que incitam a homofobia e constituem injúria, direcionadas ao Presidente do Conselho de Administração do Flamengo e nosso candidato a Presidente do Clube, o BAP, maculam a imagem do nosso clube, da instituição Flamengo. E isto é imperdoável e inaceitável”, diz trecho da nota de Luiz Eduardo Baptista.

Veja a transcrição dos áudios

Em resumo, no áudio, Peruano começa atacando Zico por uma declaração do Galinho sobre torcer pelo Botafogo quando o Flamengo não está jogando, por conta da qualidade do time alvinegro.

“Eu nunca vi um grupo para ter tanto otário assim. Quem falou não fui eu, ele falou que ia torcer pro Botafogo. Ele falou. É só vocês irem lá e ver o vídeo. Ou vocês são muito idiotas ou fizeram concurso para imbecil. Vocês têm tudo que tomar no c*”, diz Peruano, em áudio publicado pelo “Metrópoles”.

Em seguida, ele inicia os ataques ao candidato.

“Seus babacas. O candidato de vocês dá o c* e chupa rol*. Vocês têm é que tomar no c*. Vocês são um bando de babaca, meu irmão. O candidato de vocês chupa rol* Vocês querem o presidente do Flamengo dando o c* em cima da mesa da presidência. Então vota nesse Bap, ô bando de otário. Banco de babaca criado, mauricinho filhos da put*”, completou.

Confira a nota de Bap

“Estão circulando na mídia e redes sociais, para a surpresa de todos nós rubro-negros, declarações lamentáveis de José Carlos Izidro, conhecido como Peruano, apoiador de Rodolfo Landim e Rodrigo Dunshee.

As agressões inaceitáveis ao nosso ídolo maior, Zico, e as falas que incitam a homofobia e constituem injúria, direcionadas ao Presidente do Conselho de Administração do Flamengo e nosso candidato a Presidente do Clube, o BAP, maculam a imagem do nosso clube, da instituição Flamengo. E isto é imperdoável e inaceitável.

Esse não é o Flamengo que nós, rubro-negros, queremos. A nossa Chapa Raça, Amor e Gestão luta por um clube que se destaque por elevar o nível das discussões. Um clube que respeita e aceita as diferenças e acolhe todos os tipos de associados e seus familiares. Um clube que busca superar seus adversários apenas em jogos e

competições, dentro das regras de cada um dos esportes.

Esse é o Flamengo que não abrimos mão.”

