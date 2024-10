STJD vai julgar expulsão de zagueiro do Grêmio nesta quinta

O Grêmio pode ficar sem poder utilizar o zagueiro Gustavo Martins. Isso porque, além da lesão muscular na coxa esquerda, o STJD o julgará nesta quinta-feira (10). Especialmente por conta da expulsão do defensor na derrota de virada por 3 a 2 para o Atlético, na Arena do Grêmio, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele recebeu o cartão vermelho depois de segurar o atacante Deyverson.

A denúncia do Superior Tribunal de Justiça (STJD) utiliza como argumento o artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Assim, há a possibilidade de Gustavo receber um gancho de mais um a três jogos. Ainda por cima, há também a chance de os auditores optarem por somente uma advertência ao zagueiro. No confronto pelo segundo turno com o Galo, o defensor recebeu o cartão vermelho aos 19 minutos da primeira etapa. Ao segurar Deyverson, ele era o último homem do Imortal e o árbitro entendeu que Martins evitou uma chance clara de gol. O zagueiro já está fora do clássico com o Internacional, no dia 19 de outubro, exatamente devido à contusão muscular na coxa esquerda.

Grêmio volta a enfrentar o Atlético

Se o defensor receber uma punição maior do STJD por conta da expulsão, tem chances de ser desfalque por mais jogos, caso se recupere com rapidez. O Tricolor Gaúcho volta a campo, nesta quarta-feira (09), exatamente para enfrentar o Atlético, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. No caso, trata-se de duelo atrasado pela sexta rodada da Série A.

A partida precisou de adiamento, pois ocorreria simultaneamente no período da tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul. Se conseguir uma vitória neste embate, o Imortal assume a nona colocação da Série A. Afinal, alcançaria os 38 pontos e ultrapassaria o Vasco e o próprio Galo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.