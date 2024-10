Marcos Braz relembra conversas com Paquetá: ‘Ele gostava muito da ideia de vir para cá’

Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra, esteve na mira do Flamengo na janela de transferências do meio do ano. O negócio, no entanto, não foi para frente. Nesta quarta-feira (9), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, detalhou as conversas. Segundo ele, o jogador gostou da ideia de retornar ao Rubro-Negro, mas esbarrou no desejo dos ingleses.

"Eu conversei com o Paquetá duas vezes, eu pessoalmente que estava tocando isso. Ele estava inclinado e gostava muito da ideia de vir para cá. Os advogados dele também gostavam da ideia dele sair do futebol europeu, muito mais do futebol inglês, numa estratégia de defesa. Eles achavam que era importante dar essa oxigenada fora de lá. A gente tratou muita coisa, avançou muita coisa", disse Marcos Braz ao site "Goal". LEIA: Candidato à presidência do Flamengo rebate ataques de conselheiro do clube "Mas em determinado momento o próprio time dele começou a entender que era muito melhor usar o jogador o tempo que eles tivessem, pela parte esportiva, porque o campeonato é muito duro lá e eles optaram por manter o jogador lá. Eles (West Ham) tiveram uma complacência, se comprometeram que não ia processar ele. Parece que o time foi muito legal, muito cordial e isso deixou o Paquetá numa situação desconfortável para forçar uma saída", completou o dirigente. Logo após o término da temporada europeia, Paquetá esteve no Maracanã para assistir partida do Flamengo. Ele foi muito ovacionado pelos torcedores. Assim, logo após isso, o clube carioca iniciou conversas com o atleta.