Árbitra é suspensa após suposto vídeo íntimo com inspetor 37 anos mais velho

Uma árbitra e um inspetor de arbitragem da Turquia foram suspensos de suas funções após o vazamento de um suposto vídeo íntimo em que os dois aparecem em uma relação sexual. Com a repercussão do caso nas redes sociais, Elif Karaarslan, de 24 anos, e Orhan Erdemir, de 61, receberam a punição da Federação Turca de Futebol. Contudo, as defesas alegam que as imagens apresentam aplicação de inteligência artificial.

Tanto Elif quanto Erdemir deixaram os cargos no dia 4 de outubro. De acordo com o conselho de administração da Federação Turca de Futebol, os recursos da dupla acabaram negados. Enquanto a árbitra seguirá 90 dias fora de atividades ligadas ao futebol, Erdemir cumprirá uma suspensão de 45 dias. Elif prometeu buscar seus direitos na esfera judicial para tomar reconstruir sua reputação.

"Terei um longo caminho pela frente legalmente, mas superarei da maneira mais forte e robusta. (…) Chorar, gritar e ficar triste não são coisas que eu faria. Não sou eu. Ficarei firme na minha causa até o fim. Sou apenas uma dos muitos que estão sendo prejudicados. Espero ser a última", disse a árbitra ao The Sun. Defesa de Eli Karaarslan alega o uso de inteligência artificial no vídeo Em rede social, o advogado que representa Elif disse que o vídeo não mostra a cliente e e teve o uso de IA. "Um vídeo montado acabou publicado nas redes sociais, sem ser o original e criado inteiramente por meio de inteligência artificial a partir da conta de outra pessoa nas redes sociais e não tem nenhuma relação com o cliente. (…) Quando o vídeo é examinado, fica muito claro que a imagem não é clara e que as partes do relacionamento foram completamente editadas por computador", diz a nota. De acordo com o advogado, a produção doo conteúdo tem "com intenções maliciosas e deliberadas", com objetivo de "ganho moral e material". Enquanto isso, em seu Instagram, Elif Karaarslan possui mais de 380 mil seguidores. No ambiente, ela compartilha detalhes da rotina profissional e momentos de lazer.