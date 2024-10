Alcaraz fala sobre sua ‘primeira responsabilidade grande’ no Flamengo

Alcaraz marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo na vitória por 2 a 0 contra o Bahia no último sábado (5), pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 21 minutos do segundo tempo e converteu o pênalti no último lance da partida. Em entrevista à “FlaTV” nesta quarta-feira (9), o jogador contou que ficou nervoso na hora da cobrança.

“Quando Gerson me disse que podia bater, fiquei um pouco nervoso. Tinha uma responsabilidade muito grande, era minha primeira responsabilidade grande no Flamengo. E, por sorte, com ajuda de Gerson e de toda a equipe, pude converter em meu primeiro gol. Então estou muito contente por isso”, revelou.

Além do gol, no confronto, ele teve 100% dos duelos aéreos ganhos, 77% de eficácia no passe. Além disso, o meia ainda contribuiu defensivamente com três desarmes.

Alcaraz ainda revelou o que o técnico Filipe Luís falou na hora da substituição. Ele entrou na partida no lugar de Nico De La Cruz.

“Ele disse para eu jogar tranquilo, entrar na posição de Nico, junto com Erick (Pulgar). Jogar bastante pelos lados, tanto com Wesley, primeiro, depois com Varela, e pelo outro lado com o Ayrton. Quando pudesse chegar à área, chegasse. Então, me deu muita tranquilidade.”, conta.

Após a Data Fifa, o Flamengo enfrenta o Fluminense, portanto, no Maracanã, na quinta-feira (17), pela 30° rodada do Brasileirão. A equipe está na quarta colocação com 51 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.