DF recebe fórum para debater formação de atletas de alto rendimento no Brasil

O Iate Clube de Brasília recebe nesta quarta-feira (9/10) o Fórum de Formação Esportiva do Distrito Federal para discutir o processo de geração de novos talentos do esporte no Brasil. O evento, com a presença de medalhistas olímpicos, faz parte de uma programação com fóruns em todo o país com objetivo de servir como um marco no desenvolvimento de melhores práticas para alcançar o alto rendimento.

O Fórum, organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria com o Sinlazer-DF, começa às 14h, com execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda dos Fuzileiros Navais e pronunciamento de autoridades esportivas. Com expectativa de reunir 500 participantes, o evento terá participação dos atletas olímpicos André Heller, Emanuel Rego e Lars Grael, além dos presidentes do CBC e do Sinlazer-DF e do Secretário de Esportes e Lazer do DF, Renato Junqueira.

“Nosso foco principal é a promoção do esporte e a divulgação das oportunidades oferecidas aos Clubes pelo Programa de Formação de Atletas do CBC. Nesses Fóruns, também buscamos fomentar o compartilhamento de conhecimentos sobre gestão esportiva”, afirma Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes.

“O fórum é uma excelente oportunidade para compartilhar experiências e aprimorar as práticas voltadas ao desenvolvimento de novos talentos esportivos”, completa Renato Junqueira.

A iniciativa faz parte dos Fóruns Estaduais, que rodam o país desde setembro de 2023 para debater sobre o esporte de formação ao alto rendimento. No período, o evento passou por mais de dez estados, com participação de quase 6 mil pessoas. A etapa do DF terá palestras dos embaixadores, orientações sobre o Programa de Formação de Atletas e conquistas recentes do programa.