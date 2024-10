Esposa do ex-jogador Serginho faz alerta após morte do filho

De acordo com relato de Lia, uma bactéria infectou Diego e atacou os seus órgãos. Porém, o pulmão do jovem estava enfraquecido devido ao uso do cigarro eletrônico.

“O Diego teve uma bactéria, através de um furúnculo que contaminou. Acreditamos que foi fazendo jiu-jitsu. Ele ficou com ela no ombro, mas se espalhou pelo corpo. Em quatro dias os órgãos ficaram ótimos, até que no quinto dia ele teve um infarto pulmonar e veio a óbito. (…) Ele praticamente não tinha pulmão devido a tanta infecção. A causa maior foi a bactéria que invadiu o corpo dele. Mas o pulmão não reagiu devido ao uso excessivo do vape. Eu mesmo já fumei e digo: não fume, isso mata. Que isso fique como um grande aprendizado”, concluiu Lia.

Na época da morte de Diego, a causa não havia sido relevada.

Carreira de Serginho

Natural de Nilópolis (RJ), Sérgio Cláudio dos Santos, mais conhecido como Serginho, foi revelado pelo Itaperuna, do Rio de Janeiro. Depois, defendeu Bahia, Flamengo e Cruzeiro, antes de brilhar pelo São Paulo. O destaque levou o lateral-esquerdo para o Milan, clube por onde fez história entre 1999 e 2008.

Entre seus principais títulos estão duas Champions League (2002/2003 e 2006/2007) e um Mundial de Clubes (2007). Também conquistou uma Copa América (1999) com a Seleção Brasileira.

