Fluminense e Vasco ficam no empate pelo Brasileirão de Aspirantes

Fluminense e Vasco ficaram no 0 a 0, nesta quarta-feira (9), em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão de Aspirantes. Em duelo debaixo de muita chuva no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, as equipes esbarraram na falta de pontaria e deixaram o placar zerado.

O Cruz-Maltino, vale ressaltar, jogou com uma equipe alternativa, já que boa parte do time sub-23 está sendo preservada para a final do Campeonato Carioca Sub-20, contra o Flamengo, no sábado (12).

Os dois times alternaram bons momentos na partida, apesar do Flu ser superior como um todo. Sob muita chuva em Xerém, houve momentos de poucas emoções. Mas tanto Fluminense, quanto Vasco obrigaram os goleiros adversários a trabalharem.

O Flu, aliás, deu um grande susto em Allan Vitor, arqueiro vascaíno logo no começo. De fora da área, Luis Fernando soltou um canudo e acertou o travessão – a bola ainda quicou na linha. Depois disso, o Cruz-Maltino passou a controlar as ações. Mas o goleiro Gustavo Ramalho estava em bom dia.

Na etapa final, a chuva apertou. E quem passou a surgir com frequência foi Allan Vitor, já que o Flu pressionava pelo gol da vitória. O arqueiro vascaíno evitou pelo menos duas grandes oportunidades do time tricolor.

Próximos passos

Com o empate, o Fluminense segue na ponta do Grupo A, agora com cinco pontos. São dois empates e uma vitória. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Fortaleza, na capital cearense, na próxima terça.

Já o Vasco se vira para a decisão do Campeonato Carioca. Afinal, recebe o Flamengo, neste sábado, pela volta da final. Na ida, vitória cruz-maltina por 2 a 1 em plena Gávea. O Vasco joga, então, pelo empate para sagrar-se bicampeão. No Brasileirão de Aspirantes, a equipe aparece na última (oitava) posição da chave, com apenas um ponto – lembrando que a equipe tem um jogo a menos (contra o Atlético-MG, pela segunda rodada).

