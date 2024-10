Bruna Biancardi exibe ‘cabana’ de luxo dos pais; detalhe impressiona

Companheira de Neymar, Bruna Biancardi exibiu detalhes da ‘cabana’ de luxo onde sua família está hospedada na Arábia Saudita. Ela, Neymar e companhia curtem dias no no The Red Sea Project, resort que fica na costa ocidental do país árabe.

Em sua rede social, Biancardi mostrou os cômodos do local. Ela circulou na sala, na cozinha de apoio, no lavabo, no quarto e no banheiro. Por último, a influenciadora exibiu a área externa do local, que conta com uma piscina de borda infinita e uma vista privilegiada para o mar. No momento do registro, a família aguardava o pôr do sol.

No vídeo, é possível ver ainda Mavie, sua filha com Neymar. Biancardi, inclusive, brinca com o momento do encontro, já que a pequena começa a chorar ao avistar a mãe.

Bruna e Neymar comemoram no último domingo (06) o aniversário de um ano da filha do casal. A festa foi no mesmo resort, local que tem diárias entre R$10.246 mil, a suíte mais básica, até R$22.687 mil, a cabana para cinco pessoas.

