‘Faremos reavaliação após a temporada’, aponta Landim sobre renovação de Gabigol

Presidente do Flamengo fala sobre renovação com Gabigol

Depois de Marcos Braz, foi a vez de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falar sobre a situação de Gabigol, que tem contrato até o fim do ano. Diferentemente de sua resposta no ano passado, quando descartou uma renovação de contrato do jogador nos moldes solicitados pelo camisa 99, o mandatário mostrou um discurso otimista ao falar sobre o tema.

“Fato. Disse isso e agi de acordo com minha convicção apesar de você ter se colocado publicamente cético em relação a isso. Naquele momento, não concordava com uma renovação por mais de quatro anos e nas bases exigidas. Mas sabemos que futebol é momento. Hoje o Gabriel está tendo novas oportunidades com o Filipe Luís. Vamos ver como ele vai se comportar. Estamos todos torcendo para ele voltar a ter o mesmo desempenho de anos atrás”, disse Rodolfo Landim ao “Uol”.

“Temos a previsão de fazer o planejamento do próximo ano, com foco grande na janela do inicio de 2025, logo após o final da temporada. Faremos isso no conselho do futebol a partir dos dados das áreas de scout e análise de desempenho, ouvindo a comissão técnica. Ainda teremos muitos jogos até lá. No entanto, como também já te afirmei, uma renegociação de contrato envolve a convergência dos interesses não só do clube como do jogador. Vamos ver o que acontece”, completou o presidente.

Inicialmente, Gabigol pediu quatro anos de contrato para renovar com o Flamengo, além de um aumento salarial. Na época, os dirigentes do clube descartaram um acerto nesses moldes.

Posteriormente, o Mais Querido ofereceu um novo vínculo com uma valorização salarial de 50%. Além disso, o clube propôs um contrato até o fim de 2025, ou seja, mais um ano. Gabigol, no entanto, não aceitou.

