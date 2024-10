San Marino x Gibraltar: escalações, onde assistir e arbitragem

Nesta quinta-feira (9/10), duas das seleções com os piores rankings da FIFA, Gibraltar e San Marino, se enfrentam pela segunda rodada da Liga das Nações. O jogo, que ocorre no Europa Point, em Gibraltar, está marcado para às 15h45 (horário de Brasília). Este confronto pelo Grupo 1 da Liga D, quarta divisão, representa uma oportunidade de ouro para ambas as equipes conquistarem uma vitória, o que significará a liderança. Afinal, os visitantes têm três pontos equanto Gibraltinos e Liechtenstein têm um.

San Marino vem motivado após vencer Liechtenstein por 1 a 0 na primeira rodada, marcando sua primeira vitória em 20 anos. Atualmente, ocupa a última posição no ranking da FIFA, em 120º lugar. Por outro lado, Gibraltar não está muito atrás, ocupando a 198ª posição. Este grupo reúne as três seleções com os piores rankings da Europa, incluindo Liechtenstein, que caiu para a 203ª posição.

Países Nanicos

Tanto San Marino quanto Gibraltar enfrentam dificuldades em seus jogos devido ao seu tamanho reduzido. San Marino, localizado dentro da Itália, possui apenas 61,2 km² e cerca de 33 mil habitantes. Para efeito de comparação, é um pouco maior que o bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ou um terço menor que o Grajaú, em São Paulo. Gibraltar, um território britânico na costa da Espanha, é ainda menor, com apenas 6,2 km² e 32 mil habitantes, similar ao tamanho de Copacabana, mas com população que não chega a 20% ao do bairro do Rio. Formar uma seleção competitiva não é tarefa fácil, e quando essas seleções enfrentam adversários mais fortes, costumam sofrer grandes goleadas.

Como está Gibraltar

Gibraltar vem de um jogo tenso diante de Liechtenstein, que terminou em 2 a 2, mas com muita confusão. Os gibraltinos fizeram um gol aos 52 minutos da etapa final, empatando o jogo aos 59. O treinador uruguaio Julio Ribas, ex-apoiador do Nacional de Montevidéu, não contará com seu principal jogador, Chipolina, que começou no banco e foi expulso no empate com Liechtenstein. Seu jogador mais conhecido, o veterano Cascinaro (43 anos), está machucado e não deve jogar. O treinador não tem muito o que especular na escalação: irá repetir o time da rodada passada.

Como está San Marino

O treinador Roberto Cevoli, ex-zagueiro de Torino e Reggina, tem o status de herói, assim como Nicko Sensoli, de apenas 19 anos, que fez o gol no histórico 1 a 0 sobre Liechtenstein. Mas o destaque do time é Nanni, que defende o Torres na Terceirona da Itália e comanda o ataque. É provável que o time entre em um esquema 4-3-1-2, com três volantes e Casadei municiando a dupla de frente formada por Nanni e Sensoli.

GIBRALTAR X SAN MARINO

2ª Rodada do Grupo 1 da Liga das Nações D (4ª divisão)

Data e Horário: 10/10/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Europa Point, Gibraltar (GIB)

GIBRALTAR: Bradley Banda; Jolley, Lopes, Annesley e Jayce Olivero; Scanlon, Torrilla, Bent e Ethan Britto; Walker e De Barr. Técnico: Julio Ribas

SAN MARINO: Edoardo Colombo; Benvenuti, Michelle Cevoli, Dante Rossi e Tosi; Golinucci, Capicchioni e Casadei; Contadini; Nanni e Sensoli; Técnico: Roberto Cevoli

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Auxiliares: Robert Kempter e Christian Dietz (ALE)

VAR: Soren Storks (ALE)

