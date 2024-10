Presidente do Inter é otimista em manter Bernabei e fala sobre ‘incômodo’ de Valencia

A chegada de Roger Machado ao Inter garantiu nova oportunidade para Bernabei. Praticamente esquecido pelo antecessor Eduardo Coudet, o lateral-esquerdo virou titular e passou a fazer boas partidas. Contudo, não tem permanência garantida para a próxima temporada, uma vez que está emprestado pelo Celtic somente até dezembro. Diante deste panorama, o presidente colorado, Alessandro Barcellos, falou sobre a situação do jogador.

Em entrevista à “Rádio Gaúcha”, o mandatário não confirmou valores da opção de compra junto aos escoceses. No entanto, para contratar Bernabei junto ao Lanús, da Argentina, em 2022, o Celtic pagou cerca de 4 milhões de euros (um pouco mais de R$ 24 milhões na cotação atual).

“Vamos trabalhar com o clube dono dos direitos federativos, para comprá-lo ou prorrogar o empréstimo, seja a qual for a estratégia possível. Já se iniciou uma conversa com o agente do jogador, que tem manifestado interesse em permanecer, o que é importante no processo. Esperamos ter um desfecho favorável, mas isso só deve acontecer mais para o fim do ano. Nossa ideia é permanecer com Bernabei, a cada jogo que passa ele se valoriza mais”, destacou o mandatário.

Lateral vem sendo usado com frequência no Inter

Bernabei é titular absoluto com Roger Machado e vem sendo um dos destaques do time. Desde que entrou no intervalo do primeiro jogo com o comandante, não saiu mais. São 14 duelos consecutivos como titular, com dois gols e duas assistências. Para se ter uma ideia, com Coudet, ele havia atuado em apenas uma partida em três meses de Colorado.

O antigo titular da posição é o experiente Renê, de 32 anos, que perdeu espaço com Roger Machado. Assim como Bernabei, tem contrato somente até o fim da atual temporada.

Presidente fala sobre Valencia

Alessandro Barcellos falou ainda sobre Enner Valencia. O mandatário ressaltou que o atacante está incomodado, mas refutou a ideia de que esteja descomprometido com o Inter. Afinal, o equatoriano tem apenas um gol marcado desde o fim da Copa América, em julho.

“O Enner está incomodado por não fazer gols. É um jogador que se caracterizou na sua carreira por ser um goleador por onde passou. Isso, evidentemente, incomoda um atacante. Há um trabalho sendo feito. Voltou a marcar no jogo contra o Bragantino. Já no jogo seguinte não conseguiu. Isso, é óbvio, incomoda um jogador da magnitude dele”.

