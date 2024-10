Santos vence o Olimpia e avança às quartas 100% na Libertadores feminina

O Santos venceu o Olimpia por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (9), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores Feminina. As Sereias da Vila já entraram em campo classificadas para as quartas de final, mas a vitória garantiu o primeiro lugar do Grupo B para o Peixe, com nove pontos. Além disso, a equipe terminou a primeira fase 100%, com a melhor campanha.

Os gols da virada foram de Carol Baiana, Ketlen, duas vezes, e Rafa Martins. Com isso, o time paulista não vai pegar o grande rival Corinthians no mata-mata, e o adversário será o Boca Juniors. A equipe argentina terminou em segundo lugar no Grupo A.

Virada das Sereias

As Meninas da Vila levaram susto no início da partida, mas reverteram a situação e se saíram melhor no decorrer do jogo. As visitantes abriram o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, com um belo chute de fora da área da volante Vanessa Arce. Mas aos 22, Carol Baiana deixou tudo igual para o Peixe. Para virar a partida, Ketlen apareceu livre na área aos 38, e completou para o fundo das redes de primeira, marcando mais um bonito gol no duelo.

Já na segunda etapa, o Santos voltou com tudo e ampliou o placar logo aos cinco minutos, novamente com Ketlen. A atacante recebeu de Carol Baiana em velocidade e mandou uma bomba indefensável. Aos 34, Rafa Martins transformou o placar em goleada. Após cobrança de escanteio, a lateral mandou de cabeça na trave, mas no rebote balançou a rede. Já no fim, aos 43, o Olimpia diminuiu com gol de Peralta.

SANTOS 4 X 2 OLIMPIA

Libertadores Feminina 2024 – 3ª rodada – Grupo B

Data: 09/10/2024

Local: Estádio Arsenio Erico, Assunção (PAR)

SANTOS: Karen Hipólito; Leidiane, Camila Martins, Day Silva e Larissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Karla Alves e Suzane Pires; Thaisinha, Carol Baiana e Ketlen. Técnico: Caio Couto.

OLIMPIA: Saleb; Camila Barbosa, Tania Riso, Lacoste e Salazar; Vanessa Arce, Garay e Aguilera; Castellano, Peralta e Varela. Técnico: Ariel Rivaldi.

Gols: Vanessa Arce, 8’/1ºT (0-1); Carol Baiana, 23’/1ºT (1-1); Ketlen, 39’/1ºT (2-1); Ketlen 05’/2ºT (3-1); Rafa Martins 34’/2ºT (4-1); Peralta, 43’/2ºT

Árbitra: Nadia Fuques (URU)

Assistentes: Adela Sanchéz e Sofía Sarzay (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.