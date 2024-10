Otávio admite que Atlético soube sofrer após vitória contra o Grêmio

O Atlético superou rapidamente o empate contra o Vitória no último sábado (5), em seus domínios, quando chegou a abrir 2 a 0. Nesta quarta-feira, já voltou à Arena e venceu o Grêmio por 2 a 1, em duelo ainda válido pela sexta rodada, que precisou ser remarcado.

Deyverson e Hulk marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Galo chegou aos 40 pontos e ocupa a nona colocação. O volante Otávio falou sobre a vitória após o jogo e enalteceu a atuação da equipe mineira.

Leia sobre o jogo: Atlético segura pressão e vence o Grêmio em jogo atrasado do Brasileiro

“A gente conversou sobre a importância de um resultado positivo em casa. Contra o Vitória, construímos o placar e depois achamos irmos sofrer. Hoje soubemos sofrer. Eles tiveram a posse no segundo tempo, mas não criaram muitas oportunidades. Os três pontos eram importantes para voltarmos ao pelotão de cima”, disse Otávio, ainda à beira do campo ao final da partida contra o Tricolor Gaúcho.

Atlético enfrentará Fortaleza e depois o Vasco

Todavia, agora o Galo medirá forças contra o Fortaleza, em partida marcada para o dia 16. Depois, enfrentará o Vasco no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, em São Januário, no Rio de Janeiro, no sábado (19).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.