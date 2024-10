Boca Juniors tem acordo verbal com Fernando Gago

Profissional de 38 anos é cria do clube de La Boca - (crédito: Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images)

No que depender de Boca Juniors e Fernando Gago, o profissional de 38 anos vai construir uma história no clube argentino, também, como treinador. De acordo com informação do diário argentino ‘Olé’, as conversas entre a diretoria do Boca e Gago chegaram a um acordo para o técnico assumir a equipe na vaga de Diego Martínez.

Desde o primeiro momento que seu nome soou como um dos cotados, havia a informação de que Fernando Gago era nome de grande predileção da alta cúpula. Principalmente, por parte do presidente Juan Román Riquelme e sua predileção pelo estilo de jogo propositivo, ponto que é uma das premissas do treinador argentino.

Além da predileção de Román, o aspecto de ligação pessoal com o Boca Juniors pesou para Gago aceitar o desafio. Desde a temporada passada no Chivas, do México, ele sempre alimentou o desejo de atuar como técnico no clube onde se formou desde a primeira infância. Mais especificamente, desde os seis anos de idade.

Assim, o próximo passo para cumprir os trâmites formais seria conseguir a liberação do treinador do seu vínculo com os mexicanos. Algo que, no aspecto financeiro, não deve representar um problema considerável. Segundo as informações, a multa rescisória é de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões) no acordo que tem validade, originalmente, até maio de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.