Com reforços, Zubeldía inicia preparação do São Paulo para duelo contra o Vasco

O São Paulo retornou aos treinamentos em Cotia após três dias de descanso para os jogadores. Sem jogos nesta semana por conta da Data FIFA, o técnico Luis Zubeldía iniciou a preparação para a partida contra o Vasco, no dia 16, em Campinas, pelo Brasileirão.

Aliás, o técnico Zubeldía ainda não conta com três jogadores que estão em suas seleções: o lateral Jamal Lewis, que defende a Irlanda do Norte na Liga das Nações; o zagueiro Ferraresi, convocado pela Venezuela; e o volante Bobadilla, que atua pelo Paraguai, ambos jogando pelas Eliminatórias da Copa.

No entanto, por outro lado, o atacante Ferreirinha treinou com o elenco e pode ser opção para o duelo contra o Vasco. Outra novidade foi o lateral Patryck, que, após fraturar a clavícula direita em agosto, participou da primeira parte do treino com os demais atletas do Tricolor Paulista.

Por fim, o São Paulo terá dois desfalques certos: Arboleda e André Silva, suspensos. Já Calleri e Alan Franco, que cumpriram suspensão no sábado, podem voltar à equipe. O São Paulo soma 47 pontos e ocupa a quinta colocação no Brasileirão.

