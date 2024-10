CBF proíbe clubes de fazer propaganda de casas de apostas irregulares

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) proibiu que clubes afiliados exibam em seus uniformes as logomarcas de bets que estejam em situação irregular no país. A determinação, que também inclui qualquer tipo de propaganda ligada a essas casas de aposta, vale a partir de sexta feira (11.out.2024).

“A exibição de publicidade ou propaganda de empresas, nacionais ou estrangeiras, operadoras de apostas esportivas, sob qualquer forma, inclusive nos uniformes das equipes participantes, fica condicionada ao cumprimento irrestrito dos requisitos previstos na referida Lei e na regulamentação do Ministério da Fazenda”, destacou a confederação.

A decisão, aliás, afeta clubes como o Corinthians e o Grêmio, que tem patrocínio da Esportes da Sorte, uma das empresas que está em situação irregular no Brasil –exceto no Rio de Janeiro. A casa de aposta, aliás, não pode atuar no âmbito nacional.

Além de patrocinar cinco times da série A, a Esportes da Sorte é responsável por pagar parte do salário de Memphis Depay, do Corinthians. No acordo, estava previsto que a casa de apostas ajudaria financeiramente o clube em uma contratação “midiática”.

Punição

Caso o clube descumpra a decisão, o Regulamento Geral das Competições (RGC) de 2024 da entidade nacional prevê a seguinte punição: “sujeitará ao clube ao pagamento de multa pecuniária, em valor a ser fixado por ato da Presidência e nos termos do presente RGC.”

