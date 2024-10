Fla-Flu será última chance de Thiago Silva atuar em clássico em 2024

O zagueiro Thiago Silva ainda não conseguiu entrar em campo num clássico desde que voltou ao Fluminense. E a partida do dia 17, contra o Flamengo, será sua última oportunidade em 2024 de atuar num jogo contra um rival estadual.

Sua presença, porém, ainda não é certa. Seguindo seu cronograma de recuperação de uma contusão no calcanhar esquerdo no clube, ele não participou dos últimos dois treinos no CT Carlos Castilho.

Thiago Silva também já é desfalque há duas partidas. Esteve fora na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no penúltimo domingo (29), e na vitória pelo mesmo placar diante o Cruzeiro, na quinta (3), também pelo Brasileirão.

Thiago Silva jogou até no sacrifício

Sua última partida, aliás, foi atuando no sacrifício, como revelou o próprio presidente do clube, Mario Bittencourt, em coletiva no último dia 24. Foi contra o Atlético-MG, pela volta das quartas de final da Libertadores. Apesar de seu esforço, o Fluminense perdeu por 2 a 0 e deu adeus ao sonho do bicampeonato.

E esta não é a primeira vez que ele desfalca a equipe. Ele não foi a campo logo nos clássicos contra Vasco e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Em ambos, a equipe saiu derrotada (2 a 0 e 1 a 0, respectivamente). Contra o Cruz-Maltino, ele estava sendo preservado para o jogo da ida pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Grêmio, no Couto Pereira. Já contra o Glorioso, o Monstro ficou fora após apresentar o problema no calcanhar esquerdo pela primeira vez.

Com ele em campo, o Fluminense tem oito vitórias, dois empates e somente três derrotas – um aproveitamento de 66,6% nos 13 jogos em que atuou desde seu retorno. Isso é bem acima dos 46,7% do time em 2024.

