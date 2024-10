Artilheiro do São Paulo em 2024, Luciano mira recorde pessoal no clube

Luciano tenta alcançar melhor marca pessoal com a camisa do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Luciano é sempre um assunto que gera debate no dia a dia do São Paulo. Nome importante na história recente do clube, o jogador alterna entre titular absoluto e reserva de luxo toda temporada. Contudo, nunca deixa de ser um dos artilheiros do Tricolor no ano. Em 2024, ele é o principal goleador da equipe e agora tenta alcançar uma marca pessoal.

Afinal, na atual temporada, Luciano foi às redes 15 vezes, o mesmo número que conseguiu no ano passado. Contudo, em 2024, alcançou o feito com menos partidas disputadas (52 contra 59 jogos). Agora, o camisa 10 tem mais nove rodadas do fim da temporadas para bater sua melhor marca com a camisa do São Paulo.

Afinal, tanto em 2020 quanto em 2022, ele marcou 21 gols. Curiosamente, foram os anos quando Luciano teve mais tempo no time titular e foi decisivo para a equipe durante aquela temporada.

Em 2020, por exemplo, o atacante fez grande parceria com Brenner. A dupla comandou o São Paulo a uma quase conquista de Campeonato Brasileiro. O Tricolor perdeu força na reta final e terminou na quarta colocação. Já em 2022, o clube também não conquistou nenhum título, mas Luciano foi fundamental para conduzir o Soberano para as finais do Paulistão e da Copa Sul-Americana daquele ano.

Luciano é algoz para muitos clubes no Brasil

Além disso, Luciano costuma ser um verdadeiro algoz para outros clubes do Brasil. Afinal, dos times atuais da Série A, o atacante não marcou apenas contra Cuiabá e Botafogo. Internacional, Flamengo e Palmeiras, com cinco gols sofridos cada, são suas principais vítimas.

Com números expressivos, o camisa 10 agora quer atingir sua melhor marca pessoal com a camisa do São Paulo. Mais do que isso, também deseja mostrar que pode ser fundamental para a equipe em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.