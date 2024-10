Cazé doa dinheiro para festa da torcida do Vasco na Copa do Brasil

O youtuber Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, fez uma generosa doação para uma torcida organizada do Vasco. O objetivo é fortalecer a festa dos integrantes no jogo contra o Atlético, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, que será no próximo sábado (19), no São Januário.

No total, o dono da Cazé TV mandou R$ 10 mil reais para os torcedores vascaínos.

As torcidas de Vasco e Atlético são unidas e geralmente ficam juntas antes dos jogos. Aliás, foi assim no primeiro jogo da decisão, com atleticanos e vascaínos juntos na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Além de Casimiro, o atacante Vegetti também fez doação para os torcedores. Neste caso, no entanto, não foi revelado o valor enviado pelo atleta. Os vascaínos comemoraram as doações.

O Vasco precisa vencer o Atlético por dois gols de diferença para avançar à final da Copa do Brasil. O time carioca perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, de virada, em duelo na Arena MRV. O Galo pode empatar que consegue a vaga na grande decisão. Vitória carioca por um gol a mais leva a série aos pênaltis.

Do outro lado da disputa estão Corinthians e Flamengo.

