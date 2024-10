Vice do Grêmio condena arbitragem em derrota para o Galo: ‘Duramente prejudicados’

Vice-presidente de futebol do Grêmio, Antonio Brum, contestou decisões do árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, na derrota para o Atlético - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio segue o roteiro de oscilação no Campeonato Brasileiro. Os comandados de Renato Gaúcho não têm êxito na tentativa de emplacar uma sequência de resultados positivos. O Tricolor sofreu mais uma derrota para o Atlético-MG: 2 a 1, na Arena MRV, na última quarta-feira (9), em jogo atrasado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, por conta deste cenário, pelo lado do Imortal, houve críticas a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. Todas expostas nas redes sociais. Aliás, o vice-presidente de futebol do clube, Antônio Brum, também condenou o desempenho do árbitro na zona mista.

“Mais um jogo em que fomos duramente prejudicados. O pênalti marcado contra nós não existiu e o gol anulado foi legal. Com a vantagem, poderíamos ter administrado a partida de outra forma, mas sempre tivemos que correr atrás do resultado. Já não sabe mais de quem reclamar, se reclama do VAR ou de quem está no campo”, detalhou o dirigente.

“É muito difícil jogar quando há um erro de arbitragem, imagina com quatro ou cinco em uma mesma partida. E não quero nem comentar sobre o lance envolvendo o Pepê”, acrescentou.

A indignação do vice de futebol ocorreu por conta de um pênalti de Jemerson sobre Hulk, que gerou o primeiro gol do Galo. Ele também ficou na bronca pela anulação do que seria o gol de empate do Tricolor Gaúcho. Não houve a validação, pois a bola bateu no braço de Braithwaite.

O Grêmio também reclama de uma não marcação de pênalti a seu favor, além de uma falta no volante Pepê, passível de expulsão, mas o adversário recebeu apenas o cartão amarelo.

Dirigente do Grêmio pede à CBF um árbitro competente para o Gre-Nal

Posteriormente, Antônio Brum, solicitou à CBF que escale um árbitro capacitado para apitar o próximo compromisso: o embate decisivo contra o Internacional, seu arquirrival. O Gre-Nal será em 19 de outubro, às 16h, no Beira-Rio.

A irregularidade do Imortal no Campeonato Brasileiro impede com que a equipe se distancie da luta contra o rebaixamento. Nos seus últimos 10 jogos na competição, foram somente três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Assim, a atual vantagem do Grêmio para o Z4 é de apenas seis pontos.

