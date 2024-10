Rodrygo elogia CT do Palmeiras e compara com do Real Madrid - (crédito: - Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira deixou o CT do Palmeiras nesta quarta-feira (9) rumo a Santiago, onde enfrentará o Chile, nesta quinta (10), às 21h, pelas Eliminatórias da Copa. O Centro de Treinamentos do Verdão foi a casa do Brasil nos últimos dias e deixou ótimas impressões. Inclusive, ganhando um grande elogio do atacante Rodrygo.

Titular da Seleção, Rodrygo elogiou bastante a estrutura do Verdão e comparou a Academia de Futebol com o centro de treinamento do Real Madrid.

“O Palmeiras está num caminho muito bom. Do Brasil, não sei se tem estrutura melhor. Tudo que tem lá (no Real Madrid), também tem aqui. Estrutura muito boa. Isso prova o motivo do Palmeiras tem tido tanto sucesso nos últimos anos. Fica de exemplo para os outros clubes, quem tiver condição de montar algo igual. Fomos muito bem tratados aqui”, disse Rodrygo, em vídeo publicado pelo Verdão.

A CBF costumava escolher o CT Joaquim Grava, do Corinthians, quando a Seleção vinha treinar na cidade de São Paulo. Contudo, por conta de um desentendimento com o Alvinegro, a entidade decidiu realizar as atividades do Brasil na Academia de Futebol, casa do Palmeiras. Atletas e comissão técnica ficaram satisfeitos com a escolha e devem repetir a sede em outras convocações.

Desta forma, a Seleção encara o Chile em Santiago, e depois vai para Brasília. Afinal, no dia 15 de outubro, o Brasil encara o Peru, no Mané Garrincha, também pelas Eliminatórias. Aliás, a CBF já avisou que vai utilizar o estádio Bezerrão para a preparação para o embate contra os peruanos.

