Vasco não irá acionar Justiça e aguarda STJD sobre data da semi da Copa do Brasil

Pedrinho, presidente do Vasco, criticou abertamente a decisão da CBF - (crédito: Leandro Amorim)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar, na sexta-feira (11), as medidas de Vasco e Corinthians contra o adiamento de jogos das semifinais da Copa do Brasil. Ambos são contra a mudança e enxergam que tais medidas beneficiam Atlético-MG e Flamengo. A CBF atendeu os dois clubes antes mesmo das duas partidas de ida do torneio nacional.

O Cruz-Maltino tinha o interesse de acionar a Justiça comum para tentar desfazer a mudança, porém se viu isolado, visto que o clube paulista não apoiou a ideia. Além disso, outros clubes impactados com a mudança não seguiram este pensamento, fazendo com que o clube de São Januário recuasse. A informação é do portal “ge”.

Isolada, a diretoria vascaína aguardará a definição do tribunal desportivo. Apesar disso, o clube acredita que tenha poucas chances de triunfar. Isso porque o STJD tem influência natural da CBF, entidade responsável pela organização do Brasileiro e da Copa do Brasil. Entenda o caso A CBF alterou as datas das semifinais da Copa do Brasil para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Além disso, a entidade antecipou os jogos do Brasileirão que envolvem os semifinalistas para os dias 16 e 17 de outubro. O Vasco discordou da atitude da entidade e se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições (RGC) para ir ao Tribunal Desportivo.

– As datas-base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, “compete à DCO… elaborar e fazer cumprir o Calendário Anual das Competições e suas respectivas tabelas”;

– Perder atleta por Data Fifa não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento: “A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições”.

– As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são: clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão.

