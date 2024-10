Seleção terá o décimo centroavante pós-Copa do Mundo

Igor Jesus será o décimo centroavante do Brasil pós copa de 2022 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

É inegável que a Seleção Brasileira passa por uma reformulação. Após a Copa de 2022, o Brasil teve três técnicos no comando e muitos jogadores convocados que brigam para se manter no ciclo para o próximo mundial. Assim, a posição que está mais longe ter um dono definitivo na Amarelinha é a de centroavante.

Afinal, depois da Copa no Qatar, a Seleção Brasileira teve nove centroavantes diferentes, com diversas características, mas nenhum que se firmasse. Igor Jesus, do Botafogo, será o décimo a receber uma chance após o Mundial de 2022 e buscar ser o homem gol que a Canarinho vem procurando durante um bom tempo.

O técnico Dorival Júnior confirmou que Igor Jesus será titular contra o Chile, nesta quinta (10), em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias. O jogador venceu a disputa com Endrick, que também já teve sua chance para ser a referência ofensiva do Brasil, mas também não se firmou.

“O que eu vejo é que o momento do Igor é muito interessante, o Endrick ainda vem buscando conhecer seu clube, o momento, está chegando no maior clube do futebol mundial tendo uma concorrência grande, mas mesmo assim dando o seu recado. Tudo é questão de também encontrarmos esse momento dele na equipe. Acho que, nesse instante, a própria experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente. Quem sabe possa ser importante a presença de jogadores com esse perfil para um jogo desse tamanho e nesse instante”, disse Dorival, em coletiva.

A busca por um camisa 9 na Seleção Brasileira

Apesar de ter nomes em sua lista, Dorival Júnior ainda não conseguiu achar um centroavante desde que assumiu a Seleção. Tanto que, na maioria dos jogos do Brasil, o treinador optou por atuar com um ”falso 9”, como aconteceu nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, além da Copa América. Rodrygo foi quem mais desempenhou a função desde a chegada do treinador, mas a produção ofensiva da Canarinho deixou a desejar.

A busca é ferrenha por um artilheiro por conta da queda de rendimento dos últimos centroavantes do Brasil nas últimas Copas. Gabriel Jesus e Richarlison foram os camisa 9 da Seleção no Mundial de 2018 e 2022, respectivamente. A dupla, que antes tinha presença certa nas convocações, perdeu espaço até mesmo em seus clubes e pararam de frequentar a Amarelinha.

O nome que era certo para Dorival Júnior era Pedro. Contudo, o jogador do Flamengo sofreu uma grave lesão no joelho direito em treino na última data Fifa e só voltará a jogar no ano que vem. Assim, a saga por um novo camisa 9 voltou a ser problema na Seleção Brasileira.

Igor Jesus, desta forma, terá uma chance de provar que pode ser a referência ofensiva que a Seleção Brasileira procura. O jogador vive grande fase com a camisa do Botafogo e agora quer trazer este momento para a Canarinho.

