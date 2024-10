Mayke treina sem restrições e vira opção para reta final do Brasileiro

O Palmeiras seguiu nesta quinta-feira (10/10) sua preparação para o duelo contra o Juventude. As equipes se enfrentam no dia 20 de outubro, às 20h (de Brasília), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Para o embate, o técnico Abel Ferreira deve ter todos os seus laterais-direito à disposição. Afinal, Mayke treinou sem restrições e deve voltar a ser opção.

Mayke participou de toda a atividade no gramado sem restrições e está recuperado da lesão na panturrilha direita. Ele não atua desde o final de agosto, na vitória sobre o Cuiabá. Ele passou por uma preparação especial durante o período afastado para evitar novos problemas médicos, já que só nesta temporada, o atleta se lesionou quatro vezes.

Após um aquecimento com futevôlei, o elenco realizou dois trabalhos técnicos de enfrentamentos em campo reduzido. O lateral-direito finalizou a transição física e participou de todo o treino integrado ao restante do grupo. Marcos Rocha também voltou recentemente de contusão e já vem sendo opção de Abel Ferreira há alguns jogos.

Em contrapartida, o Palmeiras segue sem Bruno Rodrigues e Piquerez. Afinal, os dois jogadores se recuperam de graves lesões no joelho e só devem retornar na próxima temporada. De resto, Abel Ferreira deve ter força máxima para o duelo em Caxias do Sul.

O Palmeiras é o segundo colocado da competição com 57 pontos, três a menos que o Botafogo, líder do Brasileirão. Assim, vencer fora de casa é fundamental para o Verdão sonhar com um tricampeonato nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.