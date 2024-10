Carille vai completar 70 jogos pelo Santos querendo espantar críticas

Pressionado no cargo, o técnico Fábio Carille está próximo de atingir a marca de 70 jogos no comando do Santos. O treinador chegará ao número neste sábado (12), na Vila Viva Sorte, no importante duelo contra o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo sofrendo com protestos e críticas, Carille soma 33 vitórias, 18 empates e 18 derrotas em 69 jogos e duas passagens pelo Peixe. Um aproveitamento de 56,5%. Mas no momento atual, precisa apresentar resultados de forma urgente.

Afinal, o treinador é alvo constante de críticas da torcida nas últimas partidas. Os torcedores vêm criticando o desempenho da equipe nesta reta final de Série B e, mesmo com vitórias do Peixe, como aconteceu contra o Operário, pela 29ª rodada da Série B, Carille deixou o campo sob vaias.

Se somarmos as duas passagens de Carille na Baixada Santista, é inegável que ele conseguiu chegar aos objetivos impostos pela diretoria. Afinal, em 2021, ele chegou ao Peixe com a missão de evitar o rebaixamento e teve sucesso. Agora, está próximo de colocar o Santos para a elite do futebol nacional, além de ter alcançado a final do Paulistão neste ano.

Mesmo assim, o desempenho da equipe não agrada. Por exemplo, no começo do ano, pelo Estadual, o Santos conseguiu vencer Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Bragantino, todas equipes que estão na Série A do Brasileirão. Contudo, pela Série B, vem encontrando dificuldades para vencer times de menor expressão.

Carille tem a chance de espantar críticas em jogo decisivo

Contra o Mirassol, Carille terá a chance de espantar essas críticas em uma partida com tons decisivos. Afinal, o Peixe está com 53 pontos, enquanto o adversário deste sábado tem três a menos. Uma derrota pode complicar o Santos na briga pelo acesso para a Série A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.