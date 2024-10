Gilberto Silva analisa a Seleção antes do jogo contra o Chile

Nesta quinta-feira (10), às 21 horas, o Brasil enfrentará o Chile, em Santiago, buscando melhorar sua posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Atualmente, a Seleção ocupa a quinta posição com 10 pontos, oito atrás da líder Argentina. O ex-jogador Gilberto Silva, campeão mundial em 2002, concedeu uma entrevista ao “Bolavip”, onde comentou sobre a situação da equipe e a possibilidade de um treinador estrangeiro.

Avaliação do trabalho de Dorival Júnior

Gilberto acredita que é cedo para julgar o trabalho de Dorival Júnior, ressaltando que ele teve pouco tempo para implementar suas ideias.

“Julgar o trabalho do Dorival ainda é injusto. Ele está buscando fazer um bom trabalho, mas muito do que estamos vendo é reflexo do que aconteceu após a Copa do Catar. O Brasil ficou mais de um ano sem um treinador definido, e isso foi um tempo valioso perdido”, afirmou.

A questão dos treinadores estrangeiros

Sobre a possibilidade de um técnico estrangeiro, Gilberto considera que isso é uma tendência momentânea.

“Virou moda falar em treinador estrangeiro. Precisamos valorizar o que temos de bom aqui. Ganhamos cinco Copas com treinadores brasileiros e chegamos a outras finais. Devemos focar no nosso conhecimento histórico”, defendeu.

A análise dos meio-campistas convocados

Gilberto, que se destacou no Arsenal, destacou a semelhança entre os meio-campistas convocados que atuam na Premier League.

“André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá são todos bons jogadores, mas têm estilos parecidos. Eles se destacam na criação, mas talvez não tenham a mesma capacidade de marcação que um Casemiro. Precisamos discutir se a combinação de jogadores é adequada e se há variação na formação tática”, comentou.

Futuro de Casemiro e Neymar na Seleção

Sobre Casemiro e Neymar, Gilberto acredita que ambos podem ter um papel na próxima Copa do Mundo.

“O Neymar, se estiver em forma, é um dos melhores do mundo. O problema são as lesões. Se ele estiver bem em 2026, será convocado com certeza. Já Casemiro é fundamental e tem um papel de liderança. Ele pode ser um titular na próxima Copa, assim como vemos jogadores de outras seleções jogando acima dos 36 anos”, finalizou.

A Seleção Brasileira tem muito a provar nas próximas rodadas das Eliminatórias, e o olhar crítico de ex-jogadores como Gilberto Silva pode ser essencial para o crescimento e evolução do time.

