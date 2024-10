STJD adia julgamento, e Rogel tem maiores chances de atuar pelo Inter no Gre-Nal

Rogel assumiu a titularidade no Inter depois de Mercado se tornar desfalque no restante da temporada - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter tem maiores possibilidade de voltar a contar com o zagueiro Agustín Rogel no clássico com o arquirrival Grêmio. Isso porque, além da lesão muscular na coxa esquerda, que ele se recupera, ainda corria o risco de ser desfalque por suspensão. Especialmente porque ele seria julgado pelo STJD nesta quinta-feira (10), mas foi necessário o adiamento da sessão.

De acordo com informações do portal “Gaúcha ZH”, o relator responsável pelo processo passa por um problema de saúde. Fato que exigiu a remarcação do julgamento. Assim, a tendência é a de que haja definição de uma nova data somente após a disputa do Gre-Nal.

Rogel foi expulso ainda no primeiro tempo do empate com o Cruzeiro, no Mineirão, em duelo atrasado pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o defensor uruguaio acertou uma cotovelada no adversário e recebeu o cartão vermelho direto, aos 32 minutos. Desse modo, ele foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a prática de jogada violenta. Caso se considere que ele foi culpado, pode receber uma pena de um a seis jogos de suspensão. Com isso, há um obstáculo a menos para Rogel atuar pelo Internacional no clássico.

Inter foca todos os esforços para esvaziar o departamento médico

O Colorado tenta aproveitar a parada da data Fifa exatamente para recuperar os jogadores entregues ao departamento médico. Como são os casos do zagueiro uruguaio, o volante Fernando e o atacante Borré, todos considerados titulares. O defensor ganhou a condição de titular, principalmente após a grave contusão no joelho esquerdo de Mercado, que o tirou do restante da temporada.

A intenção do Inter é ter praticamente o time ideal disponível para o Gre-Nal. Roger Machado, por exemplo, não poderá contar com o volante Thiago Maia, que cumprirá suspensão automática. Assim, a tendência é a de que o seu substituto seja Bruno Henrique.

Internacional e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio, às 16h (de Brasília), no dia 19 de outubro. O Colorado vive bom momento e está invicto no Campeonato Brasileiro há nove rodadas. O bom momento permitiu a equipe entrar no G6 da competição, na sexta colocação, com 46 pontos.

